Kylian Mbappé habló sobre la posibilidad de ganar el Balón de Oro y reconoció que este puede ser un buen año para conseguir el prestigioso premio individual.

El delantero del Real Madrid consideró normal que su nombre aparezca entre los candidatos debido al rendimiento que viene mostrando y a su producción goleadora.

El francés atraviesa una temporada en la que volvió a ocupar un lugar central dentro del conjunto español. Sus goles lo mantienen como uno de los principales nombres en la conversación por el reconocimiento.

Dembélé y Raphinha, en la pelea

Mbappé también se refirió a otros futbolistas que aparecen en la disputa por el premio. Entre ellos están Ousmane Dembélé y Raphinha, dos jugadores que tuvieron actuaciones destacadas.

Dembélé parte con el antecedente de haber ganado el Balón de Oro y se mantiene como uno de los principales nombres de la competencia. El francés consiguió importantes logros con París Saint-Germain.

Raphinha, por su parte, también aparece entre los futbolistas destacados y forma parte de una disputa en la que varios jugadores buscan quedarse con el reconocimiento.

La producción de Mbappé

El delantero del Real Madrid puso en valor sus números y su rendimiento goleador durante sus temporadas en el club. Su capacidad para marcar goles es uno de los principales argumentos para sostener su candidatura.

Mbappé sabe que la competencia será exigente y que otros futbolistas también cuentan con méritos para quedarse con el premio. Sin embargo, reconoció que el contexto actual le permite ilusionarse con conseguir uno de los reconocimientos individuales más importantes del fútbol mundial.