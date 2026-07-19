Kylian Mbappé cerró el Mundial 2026 con sentimientos encontrados. Aunque se convirtió en el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo, el delantero francés reconoció que habría resignado ese logro con tal de disputar la final del domingo entre la Selección Argentina y España.

Tras la derrota 6-4 frente a Inglaterra en el partido por el tercer puesto, el capitán de Francia habló con la prensa y dejó una frase que rápidamente recorrió el mundo. Además, se refirió a Lionel Messi, quien todavía tiene posibilidades de alcanzarlo en la tabla histórica de goleadores mundialistas.

"Lo dije ya, Leo marca todo el tiempo y mañana va a hacer un gol seguro", expresó Mbappé, convencido de que el capitán argentino volverá a ser protagonista en el encuentro decisivo.

Sin embargo, el delantero del Real Madrid dejó en claro que el reconocimiento individual no alcanza para compensar la frustración deportiva que significó quedarse fuera de la definición del título. "Yo estoy ayudando a mi equipo a marcar y es seguro que, cuando convertís tantos goles en la Copa del Mundo, evolucionás en algunos aspectos. Me hubiera gustado no ser el máximo goleador de la historia y jugar mañana la final, pero acá estoy", afirmó.

La autocrítica de Francia

Mbappé también analizó la caída ante Inglaterra en el duelo por el tercer puesto y fue muy duro con el rendimiento de su selección, especialmente durante la primera mitad, en la que los ingleses llegaron a sacar una ventaja de cuatro goles.

"En el primer tiempo no hemos respetado la camiseta de Francia", reconoció el atacante, quien marcó un doblete pero no pudo evitar que el conjunto dirigido por Didier Deschamps se despidiera del Mundial sin subirse al podio.