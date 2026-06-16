Francia debutó con triunfo en el Mundial 2026 y dejó una de las grandes marcas de la jornada. En el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, el equipo de Didier Deschamps derrotó 3-1 a Senegal por la primera fecha del Grupo I, en un partido que se le presentó incómodo durante buena parte del desarrollo.

La figura fue Kylian Mbappé. El capitán francés marcó un doblete, destrabó el encuentro en el segundo tiempo y, con su último gol, se convirtió en el máximo goleador de Francia en la historia de las Copas del Mundo. Con 14 tantos, superó el récord de Just Fontaine, que se mantenía como referencia desde Suecia 1958.

Senegal hizo sufrir a Francia

El marcador final no explica del todo lo que ocurrió en el campo. Senegal fue intenso, presionó alto y durante el primer tiempo logró incomodar a una Francia que tuvo la pelota, pero careció de profundidad. Con Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara y Pape Gueye firmes en el mediocampo, el conjunto africano cortó los circuitos de juego y obligó a Les Bleus a resolver lejos del área.

La chance más clara llegó a los 24 minutos. Nicolas Jackson aprovechó una pérdida francesa, encaró con decisión y sacó un remate que superó a Mike Maignan, pero terminó en el palo. Sobre el cierre de la etapa inicial, Sadio Mané volvió a romper por izquierda y asistió a Ismaïla Sarr, que definió por arriba del travesaño en una situación muy favorable.

Francia, en cambio, mostró poco en ataque. Ousmane Dembélé estuvo impreciso y Mbappé casi no pesó en los primeros 45 minutos. La imagen del equipo candidato era de paciencia con la pelota, pero sin sorpresa ni cambio de ritmo.

La reacción de Les Bleus

El complemento mostró otra postura francesa. El equipo adelantó líneas, presionó más cerca del área rival y empezó a encontrar espacios a partir de Michael Olise, uno de los futbolistas que más claridad aportó en ataque.

Aun así, Édouard Mendy sostuvo el cero con intervenciones importantes. Primero respondió ante Olise y luego le negó el gol a Mbappé, que empezaba a aparecer con mayor frecuencia.

El partido también tuvo un momento de tensión cuando el árbitro Alireza Faghani revisó en el VAR una posible infracción sobre Mbappé dentro del área. Tras observar la jugada, decidió no cobrar penal.

Mbappé cambió la historia

A los 67 minutos llegó el quiebre. Olise filtró un pase preciso entre los defensores senegaleses y Mbappé atacó el espacio para definir de primera ante la salida de Mendy. Fue el 1-0 y también el gol con el que igualó a Fontaine como máximo artillero francés en Mundiales.

Senegal intentó responder de inmediato y llegó a convertir a través de Jackson, pero la acción fue anulada por posición adelantada. Ese golpe terminó de favorecer a Francia, que encontró espacios con el rival adelantado.

Deschamps movió el banco y acertó con el ingreso de Bradley Barcola. El extremo del PSG entró a los 79 minutos y, apenas dos minutos después, definió con categoría por encima de Mendy para poner el 2-0.

Un cierre con récord

Senegal no se entregó y descontó en tiempo agregado por medio de Mbayé, que venció a Maignan con una definición potente. Sin embargo, la ilusión africana duró muy poco.

A los 96 minutos, Mbappé recibió tras el saque del medio, avanzó unos metros y sacó un remate espectacular desde unos 28 metros que se clavó en el ángulo. Fue el 3-1 definitivo y el gol que lo dejó solo en la cima histórica de Francia en Copas del Mundo.

Francia sumó tres puntos importantes en el Grupo I, aunque dejó aspectos por corregir. Senegal, pese a la derrota, mostró personalidad, generó situaciones claras y dejó la sensación de que puede competir por la clasificación a octavos.