El delantero francés Kylian Mbappé volvió a ser protagonista en el Mundial 2026 tras convertir dos goles en la victoria de Francia ante Suecia por los dieciseisavos de final, un resultado que le permitió acercarse a una marca histórica.

Con esas anotaciones, el atacante quedó a solo un gol de igualar el récord de Lionel Messi, máximo goleador en la historia de los Mundiales con 18 tantos, en una disputa que mantiene en vilo a los fanáticos del fútbol internacional.

Una pelea histórica por la cima

Messi, referente de la Selección argentina, había ampliado su legado al marcar en siete partidos consecutivos durante distintas ediciones del torneo, una racha que lo consolidó como uno de los futbolistas más determinantes en la historia de la competencia.

El capitán argentino también logró una marca inédita al convertir en seis Copas del Mundo diferentes, desde Alemania 2006 hasta el actual Mundial 2026, un registro que lo coloca en un lugar de privilegio absoluto dentro del fútbol global.

Por su parte, Mbappé continúa consolidándose como una de las grandes figuras de la edición 2026, alimentando una rivalidad estadística que se extiende torneo a torneo y que podría definir un nuevo líder en la tabla histórica.

El ranking de máximos goleadores

Detrás de Messi y Mbappé aparecen nombres legendarios como Miroslav Klose, Ronaldo Nazário y Gerd Müller, que completan el podio histórico de artilleros mundialistas, en una lista que sigue en constante evolución con cada edición de la Copa del Mundo.