Kylian Mbappé volvió a hacer historia en una Copa del Mundo. El delantero francés marcó un doblete frente a Inglaterra en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026, alcanzó los 22 goles en la competencia y desplazó a Lionel Messi como máximo goleador histórico de los Mundiales.

El capitán de la Selección Argentina había tomado la cima de la tabla durante este torneo gracias a los goles convertidos frente a Argelia, Austria, Jordania, Cabo Verde, Egipto y Suiza. Con 21 tantos en 31 partidos, había superado los 16 que durante años mantuvo el alemán Miroslav Klose.

Sin embargo, Mbappé volvió a demostrar su enorme capacidad goleadora y aprovechó el duelo por el tercer puesto para adueñarse del récord. El atacante del Real Madrid llegó a 22 conquistas en apenas 22 encuentros mundialistas, con un promedio exacto de un gol por partido.

El francés ya había anotado en los cuartos de final frente a Marruecos, además de convertir contra Paraguay y Suecia en las fases eliminatorias. En la fase de grupos también había firmado dos dobletes, frente a Senegal e Irak, y completó su cosecha con los dos tantos ante Inglaterra.

De todos modos, Messi tendrá una oportunidad inmejorable para recuperar el liderazgo. Este domingo disputará la final del Mundial 2026 frente a España y, si convierte al menos un gol, igualará a Mbappé con 22 tantos. Si marca dos, volverá a quedar como el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo.

Los máximos goleadores de la historia de los Mundiales