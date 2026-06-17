Kylian Mbappé volvió a ser protagonista dentro y fuera de la cancha. Luego de la presentación de Francia en el Mundial 2026, el delantero respondió a las críticas que suele recibir por su rendimiento y dejó una frase que rápidamente se viralizó: “Para callar a todos los que me critican tendría que jugar 80 años”.

El atacante francés fue consultado sobre las exigencias permanentes que recaen sobre su figura y reconoció que convive desde hace años con cuestionamientos, incluso en momentos en los que sus estadísticas y actuaciones lo ubican entre los mejores futbolistas del mundo.

“Siempre habrá críticas. Es parte del fútbol y de la vida de los deportistas. Si quisiera responderles a todos, tendría que jugar 80 años”, expresó el capitán francés, quien se mostró relajado al abordar el tema durante su diálogo con la prensa.

Mbappé sostuvo que aprendió a concentrarse en su trabajo y en los objetivos colectivos del equipo por encima de las opiniones externas. En ese sentido, remarcó que su principal preocupación es ayudar a Francia a avanzar en el Mundial y pelear nuevamente por el título.

Las declaraciones llegaron en un contexto de fuertes debates en medios y redes sociales sobre el nivel mostrado por algunas de las grandes figuras del torneo. Pese a ello, el delantero recordó que ha mantenido una trayectoria marcada por títulos, goles y actuaciones decisivas tanto en su selección como a nivel de clubes.

Con apenas 27 años, Mbappé ya acumula una extensa carrera internacional, que incluye la conquista del Mundial de Rusia 2018, una final en Qatar 2022 y múltiples distinciones individuales. Por eso, consideró que las críticas forman parte de la exposición que implica ocupar un lugar de tanta relevancia en el fútbol mundial.

Mientras Francia continúa su camino en la Copa del Mundo, el delantero intentará seguir respondiendo dentro del campo de juego. Sus palabras, sin embargo, dejaron en claro que no está dispuesto a vivir pendiente de quienes cuestionan su desempeño y que su prioridad sigue siendo el éxito colectivo del conjunto francés.