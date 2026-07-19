Kylian Mbappé volvió a escribir su nombre entre los grandes protagonistas de una Copa del Mundo. El delantero francés se quedó con la Bota de Oro del Mundial 2026 al finalizar como máximo goleador del torneo con 10 tantos, superando nuevamente a Lionel Messi, que cerró su participación con ocho conquistas.

El atacante del Real Madrid aseguró el primer puesto en la tabla de goleadores durante el partido por el tercer puesto frente a Inglaterra. Allí marcó un doblete que le permitió estirar la diferencia y dejar sin posibilidades al capitán argentino, que no logró convertir en la final ante España.

De esta manera, Mbappé repitió una historia conocida. En el Mundial de Qatar 2022 también había conquistado la Bota de Oro, cuando terminó con un gol más que Messi, aunque aquella vez la Selección argentina levantó la Copa del Mundo y el rosarino fue elegido como el Balón de Oro del certamen.

En esta edición, el francés volvió a demostrar toda su capacidad goleadora y cerró el campeonato con una cifra que ningún otro futbolista pudo alcanzar.

Detrás de Mbappé y Messi finalizaron Jude Bellingham y Erling Haaland, ambos con siete goles. El inglés alcanzó esa marca tras convertir en el encuentro por el tercer puesto, mientras que el delantero noruego había quedado fuera de competencia luego de la eliminación de su selección en los cuartos de final.

Más allá de no quedarse con el premio al máximo artillero, Lionel Messi volvió a completar un Mundial de gran nivel. Con ocho goles y varias asistencias, fue una de las figuras de la Selección argentina durante todo el torneo y volvió a liderar a la Albiceleste en una nueva final de la Copa del Mundo.

Así, Mbappé volvió a conquistar la Bota de Oro, mientras que Messi cerró otra destacada actuación mundialista, repitiendo el mano a mano que ambos protagonizaron cuatro años atrás en Qatar.