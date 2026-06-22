Mbappé sobre Messi: "Sabía que iba a marcar, siempre hace goles"

El transcurso del Mundial 2026 ubicó a Lionel Messi en la cima de la historia tras su actuación ante Argelia. El capitán argentino alcanzó los 16 goles totales e igualó la marca de Miroslav Klose, un hecho que generó repercusiones en el ambiente deportivo. Antes de enfrentar a Irak por la fecha 2 del Grupo I, Kylian Mbappé se refirió al presente de su antiguo compañero en Francia.

Al ser consultado sobre la tabla histórica de artilleros, el atacante sostuvo que "es siempre un placer estar ahí y lo importante es el partido porque hay que clasificarse. Ya sabía que Leo iba a marcar, porque siempre marca. Yo corro de atrás. Voy a tratar de seguir marcando para ayudar a mi equipo y si lo hago me acercaré al récord pero lo más importante para mí es ganar la Copa del Mundo". El actual jugador del conjunto español cuenta con 14 festejos en este tipo de torneos tras su reciente inicio ante Senegal.

Durante la conferencia, el referente francés profundizó sobre la figura del rosarino y su propia carrera profesional. Mbappé afirmó que "Messi es el mejor jugador, junto con Cristiano, eso está claro. Yo intento ayudar a mi equipo a ganar otro Mundial. Lo demás son debates para los periodistas. De momento no pienso en Haaland; quizá ellos piensen en nosotros, pero yo pienso en Irak. Messi ha demostrado lo que hemos visto, eso es un debate para la gente, es bueno, pero no es una cosa que está en mi cabeza, lo que quiero es llevar el trofeo a casa. No estaré aquí cuando cumpla 40 años, ya me habrán echado antes. No hago planes de futuro, solo pienso en el momento presente, en disfrutar del Mundial".

Finalmente, el capitán del seleccionado galo reflexionó sobre la responsabilidad de portar la cinta y las expectativas individuales en la competencia. El futbolista señaló que "sé lo que represento, consciente de hacer historia de mi país. A veces la presión te puede pero he tenido la suerte ya de jugar esta competición y no espero que un doblete en el primer partido sea suficiente".