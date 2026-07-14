Kylian Mbappé no buscó excusas después de la eliminación de Francia en el Mundial 2026. Tras la derrota 2-0 frente a España en las semifinales, el capitán de Les Bleus realizó una fuerte autocrítica y enumeró los errores que, según su análisis, terminaron dejando a su seleccionado afuera de la final.

“No jugamos el partido que queríamos, ni tácticamente, ni técnicamente, ni en cuanto al nivel general que mostramos”, reconoció el delantero en declaraciones a M6. Para Mbappé, Francia estuvo lejos de la versión que necesitaba mostrar en una instancia decisiva.

El atacante fue contundente al analizar el rendimiento del equipo. “Cuando no haces lo que tienes que hacer en una semifinal de un Mundial, no ganas”, sostuvo.

El capitán francés destacó que España logró imponer su propuesta desde el inicio y controlar el desarrollo del encuentro. Según explicó, el plan de Francia era presionar en campo rival para impedir que la Roja manejara la pelota con comodidad, pero la estrategia no funcionó. “España se mantuvo fiel a su plan de juego, que es lo que la caracteriza: un equipo al que le gusta controlar la posesión y dictar el ritmo”, señaló.

Mbappé aseguró que Francia intentó incomodar la salida española, aunque admitió que no consiguió ejecutar correctamente la presión. “La idea era presionarles arriba para evitar que se acomodaran, pero no lo conseguimos. Hubo demasiados errores técnicos y no supimos cómo hacerles daño cuando más lo necesitábamos”, explicó.

Uno de los principales problemas, de acuerdo con el delantero, estuvo en el mediocampo. La superioridad numérica de España en ese sector permitió que el conjunto ibérico tuviera mayor control de la pelota y manejara los tiempos del partido. “Desde el principio, con la presión que ejercimos, siempre nos encontramos tres contra dos en el mediocampo y, contra España, eso ya es complicado”, analizó..

La decepción de Mbappé tras quedar afuera del Mundial

La derrota ante España terminó con la posibilidad de que Mbappé disputara su tercera final consecutiva de una Copa del Mundo. El delantero había llegado al partido decisivo en Rusia 2018 y Qatar 2022.

“Hay mucha decepción. Era un sueño para nosotros llegar a la final y darle a nuestro país esta oportunidad de soñar y de hacer historia”, expresó.

Pese al golpe por la eliminación, el capitán francés aseguró que el plantel deberá asumir la derrota y continuar. “Es algo que tenemos que afrontar con la frente en alto. Hay una enorme decepción y no puedo expresarlo con palabras”, reconoció.

“Tendremos que recuperarnos, tomarnos unas vacaciones y seguir adelante. El fútbol no espera a nadie”, concluyó Mbappé después de que Francia se quedara a un paso de la final del Mundial 2026.