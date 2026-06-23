Mbappé y el motivo por el que no quiere compararse con Messi en el Mundial

Kylian Mbappé alcanzó los 100 partidos con la selección francesa durante el triunfo por 3-0 ante Irak, un resultado que selló la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial. Tras convertir un doblete, el atacante del Real Madrid se refirió a la figura de Lionel Messi, quien horas antes se había convertido en el máximo goleador histórico de la competencia tras marcarle a Austria. Al ser consultado sobre el capitán argentino, Mbappé reconoció que "Leo siempre marca. Siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Si me centrara en ver lo que hace Leo, tendría que esforzarme aún más".

A pesar de la cercanía en la tabla de artilleros históricos, donde el galo suma 16 goles y se ubica a solo dos del récord de Messi, el delantero aseguró que "No me fijo en lo que hace para nada. Solo pienso en ayudar a mi equipo". Sobre su presente personal, luego de superar una lesión en enero, manifestó que "Me siento muy bien. Todo el mundo sabe que el mundial para un jugador es un objetivo importante. Yo he intentado hacer la mejor temporada posible con el Real Madrid. Tuve una lesión importante en enero y después volví de la mejor manera posible a nivel físico y mental para llegar aquí en buenas condiciones".

La jornada en Filadelfia no fue sencilla, ya que el encuentro estuvo detenido por casi dos horas debido a una intensa tormenta eléctrica. Mbappé describió la situación vivida en la intimidad del plantel al señalar que "Fue una noche muy larga. Pasó mucho tiempo, a nivel emocional y también con muchos nervios. Es muy difícil porque teníamos que mantenernos concentrados, teníamos que estar presentes en el vestuario".

El goleador profundizó sobre el desgaste mental de la espera indicando que "Fue una hora y media, casi dos horas, en el vestuario. Mantenerse concentrado es muy difícil. Exige mucho. Hicimos un gran esfuerzo, para tratar de seguir involucrados. Es muy complicado, pero al final, cumplimos con nuestro objetivo". Con sus dos tantos, Mbappé igualó la marca de Miroslav Klose en la historia de las citas mundialistas.