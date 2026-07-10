Mbappé y la revelación sobre su lesión que lo podría dejar fuera del Mundial

La clasificación de Francia a las semifinales del Mundial 2026 en Boston dejó alegría y preocupación por el estado físico de Kylian Mbappé. El seleccionado galo se impuso por dos a cero ante Marruecos, asegurando su lugar entre las mejores cuatro selecciones del torneo.

El capitán francés fue protagonista al marcar el gol que abrió el marcador, aunque luego falló un penal sancionado por el árbitro Tello que fue atajado por Bono. Esta situación representó la única mancha del encuentro para el atacante, ya que fue la primera vez que erró un tiro desde la pena máxima en una Copa del Mundo.

La inquietud comenzó a los 18 minutos del segundo tiempo cuando el delantero recibió una fuerte patada de Issa Diop. A pesar de intentar continuar, el dolor en su tobillo derecho persistió y a 13 minutos del cierre del encuentro solicitó el cambio.

En su lugar ingresó Jean-Philippe Mateta mientras el jugador era atendido con hielo en el banco de suplentes. Al finalizar el compromiso, el jugador fue visto saltando junto a sus compañeros en medio de los festejos, lo que mermó la tensión inicial generada por su salida prematura.

En contacto con los medios, el atacante justificó la variante realizada por el cuerpo técnico y llevó calma a la afición. El futbolista aseguró que "Mateta estaba más preparado que yo para jugar los últimos 15 minutos".

Con su anotación en este partido, Mbappé alcanzó los ocho goles en la competencia igualando la marca de Lionel Messi. Además, suma 20 tantos en su historial total en copas del mundo, quedando apenas a uno de la Pulga, quien es el máximo goleador histórico.

Tras la victoria, el referente del plantel se refirió a la mentalidad del grupo para encarar la recta final del certamen. Mbappé fue contundente al declarar que "La única forma de relajarse es ganar". El triunfo le permitirá disputar los siete partidos de la cita mundialista por tercera vez consecutiva, tras haber sido campeón en Rusia 2018 y subcampeón en Qatar 2022.