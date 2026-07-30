Este jueves, sucedió el femicidio de Gemma Álvarez en la zona de La Costanera en Chimbas, donde el principal sospechoso es su expareja Martín Marín que se encuentra prófugo de la Justicia. Rubén Ponce, agente del Servicio Penitenciario Provincial, fue el primer hombre que intentó asistir a la mujer asesinada y su relato reconstruyó los momentos de tensión y desesperación que vivió. "Me apuntó y me disparó", dijo.

Ponce contó que inicialmente pensó que se trataba de un accidente de tránsito. “Yo pensé que era un choque común. Vi la moto chocada con el auto, pasé despacio y observé que no había nadie en ninguno de los vehículos. Nunca pensé que lo que había pasado era esto”, recordó.

Sin embargo, al regresar para verificar la situación, todo cambió. “Visualizo que la mujer me levanta una mano. Saco una linterna y cuando alumbro veo a la mujer tirada en el piso. Ahí visualizo a un hombre, que levanta el brazo y me efectúa un disparo”, relató.

Ante el ataque, el agente reaccionó de inmediato. “Lo único que llegué a hacer fue tirarme cuerpo a tierra y cubrirme con el auto que estaba ahí”, explicó. Poco después, otro motociclista llegó al lugar y Ponce le advirtió del peligro. “Le grité: ‘¡Tírate al piso, nos están disparando!’”.

Desde esa posición, ambos llamaron al 911 y solicitaron la llegada urgente de la Policía y una ambulancia. Cuando el agresor escapó, Ponce decidió acercarse a la víctima para intentar mantenerla con vida.

“Me arrastré hasta donde estaba la mujer. Estaba boca abajo, aferrada a una mochila”, contó. Allí detectó una grave herida en la zona del cuello. “Había mucha sangre y el pelo le cubría la zona. Lo único que atiné fue a hacerle un tapón para contener la hemorragia”, explicó.

El agente continuó asistiendo a Gema mientras se comunicaba con los servicios de emergencia. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, la mujer murió antes de la llegada de la ambulancia. “De a poquito la mujer se fue yendo”, expresó conmovido.

Ponce también recordó que intentó conocer la identidad de la víctima. “Le pregunté el nombre. Lo único que alcanzó a decir fue ‘no, no’. Cuando vi que quería hablar traté de que no lo hiciera por la herida que tenía en el cuello”, señaló.

Durante esos minutos, el agente permaneció alerta ante la posibilidad de que el atacante regresara. “Yo estaba desarmado y no sabía si iba a volver. No sabía qué arma tenía ni si había más personas involucradas”, afirmó.

Al recordar la situación, Ponce aseguró que actuó por formación y vocación de servicio. “No se me cruzó otra cosa por la cabeza que mi hijo, mi mamá y mi familia. Podría haber sido un familiar mío. Para eso me formé, para ayudar, sin importar quién”, concluyó.