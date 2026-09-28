"Me escapé por el olor a patas": la cita fallida de un famoso periodista

Durante su reciente paso por PH, Podemos hablar, Flavio Azzaro reveló los detalles de un encuentro privado que se descarriló por completo a los pocos minutos de haber comenzado. El periodista deportivo explicó que la velada ya venía rara por la velocidad con la que avanzaba la otra persona, pero el verdadero problema surgió cuando decidieron subir a su vehículo para trasladarse desde Palermo.

Según explicó en el programa, la mujer se quitó el calzado dentro del auto y colocó los pies sobre el panel frontal, desatando una situación insostenible. En ese instante, Azzaro notó un aroma insoportable que volvió imposible la convivencia en el habitáculo. La situación empeoró porque las ventanillas del vehículo no funcionaban correctamente, obligándolo a manejar mirando hacia atrás mientras intentaba ventilarlo abriendo los cristales traseros.

A medida que avanzaban hacia la zona del Obelisco, el conductor tomó la decisión radical de cambiar el rumbo y cancelar la visita a su casa en San Telmo. La acompañante percibió la maniobra evasiva y cuestionó los desvíos en el trayecto, pidiéndole una explicación sincera sobre lo que estaba ocurriendo.

Ante la insistencia, la conversación escaló de tono y terminó con una confesión directa donde el periodista expresó el motivo real de su molestia, dando por finalizada la salida de la manera más abrupta e inesperada posible.