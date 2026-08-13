Lionel Messi atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras la muerte de su papá, Jorge Messi, y la carta que publicó para despedirlo generó una fuerte reacción entre sus amigos y excompañeros.

Uno de ellos fue Oscar Ustari, quien reconoció públicamente que no pudo contener las lágrimas al leer el mensaje del capitán argentino.

“Hoy leí la carta de Leo y me fue inevitable llorar, porque tengo una gran relación con él y con su familia”, contó Ustari en diálogo con Como Te Va, de Dsports Radio.

El exarquero también destacó el esfuerzo que hizo Messi durante el Mundial 2026, mientras atravesaba el delicado momento personal de su papá.

“Leo jugó un Mundial fenomenal, es supercompetitivo y lo ha demostrado. Trató de apartarse de su situación personal para poder darlo todo por el equipo; no debe haber sido nada fácil”, sostuvo.

Ustari remarcó además el lado más humano del futbolista y aseguró que, detrás de la figura mundial, hay una persona que atraviesa el dolor como cualquier otra.

“Aunque no parezca, es una persona como todos nosotros, a la cual le pasan cosas como a cualquier ser humano”, expresó.

El mensaje que emocionó a Ustari

En la carta, Messi recordó el vínculo que mantuvo con Jorge desde su infancia y el acompañamiento que recibió de su papá durante toda su carrera.

El futbolista contó que su padre le había pedido que disputara el último Mundial y que esperaba poder llegar hasta la final para que Jorge pudiera viajar a verlo.

También recordó cómo, después de cada partido, esperaba su mensaje y cómo la ausencia de esas comunicaciones le hizo comprender la gravedad de su estado.

“No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir”, escribió Messi en uno de los pasajes más emotivos.

El capitán argentino también destacó el rol que Jorge tuvo en su vida: “Fuiste papá, amigo y representante”.

Para cerrar, Messi aseguró que su papá seguirá presente en la forma en que educa a sus hijos y se despidió con un mensaje cargado de emoción: “Gracias por todo. Te amo, pa”.