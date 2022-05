"Me llamaron de Argentina": la bomba del uruguayo Luis Suárez

El futuro de Luis Suárez es una incógnita, ya que no continuará en el Atlético de Madrid y decenas de equipos se ilusionan. Siendo de esa forma, una frase que dejó en las últimas horas hace mucho ruido en el fútbol sudamericano, ya que confirmó que lo llamaron desde Argentina y Brasil. Claro, quienes más sueñan con esas ruidosas palabras son los hinchas de Boca y River, como así también los de San Lorenzo, equipo del cual "Lucho" es espectador.

“¿Dónde voy a estar la temporada que viene? Te juro que no lo tengo decidido. Hay muchas propuestas. Escucho a todos, no cierro la puerta a nadie”, fue lo que inició diciendo en su relato Luis Suárez, en una entrevista con El Larguero de España. Luego, la figura de la Selección de Uruguay mencionó que “me han llamado de Argentina, Brasil, México...”. Claramente eso fue lo que más repercutió entre los aficionados locales.

De todas maneras, de inmediato aclaró que busca estar un tiempo más en Europa. “Mi mentalidad está centrada en el nivel competitivo. La cabeza la tengo aquí. Me hubiese gustado estar un año más en el Atlético. Sabiendo que la exigencia es cada vez más grande, pero capacitado para cumplir. Me comunicó mi marcha el día anterior a mi despedida Rafael Alique, director de comunicación del Atlético. Después de eso no hablé ni con Simeone, ni Andrea Berta ni Miguel Angel”, aportó.

Sobre Messi y los rumores de ir al Inter Miami de la MLS, Luis Suárez detalló: “¿Con Messi en Miami en unos años? Ojalá. Dentro y fuera de la cancha se nos ha dado bien juntos. No hay nada mejor que ver a dos compañeros felices fuera para que rindan dentro. Me sorprendió la marcha de Leo y la sufrí con él. A él mismo le sorprendió. Habíamos estado de vacaciones y me decía ‘el jueves tengo la firma’. Antonella avisó a mi mujer: ‘no renueva’”.

¿Dónde jugará Luis Suárez?

No está demás reconocer que son varios los interesados que empiezan a pelearse para convencer al uruguayo y así quedarse con los servicios del goleador. El Sevilla de Julen Lopetegui (le gustaría seguir en España), el Aston Villa de su excompañero Steven Gerrard e Inter de Italia son las primeras opciones. No obstante, como él mismo aportó antes, no cierra las puertas a ningún club en el mundo.