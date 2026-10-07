Creadores, artistas, gestores y organizaciones locales ultiman los detalles de sus proyectos para acceder a los beneficios que brinda el Régimen de Promoción Cultural, que impulsa propuestas a través del financiamiento de patrocinadores privados.

En este contexto, el Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, extendió el plazo de inscripción para la convocatoria de “Mecenazgo 2026”, hasta el próximo 18 de octubre.

La medida otorga más tiempo a los hacedores para estructurar y mejorar sus iniciativas para postularse al financiamiento previsto en la Ley Provincial N.º 2197-F.

La convocatoria continúa abierta a personas humanas mayores de edad y a personas jurídicas sin fines de lucro, que cuenten con domicilio en la provincia y acrediten una residencia mínima de tres años.

En el caso de las personas humanas, la normativa establece un financiamiento máximo de hasta 6.000.000 de pesos por proyecto, mientras que para las entidades jurídicas el monto asignado se evalúa en función de la envergadura y las características de la propuesta.

Quedan excluidos del beneficio los agentes y funcionarios del Ministerio organizador, así como los integrantes del Consejo de Mecenazgo Cultural.

Claves importantes para comenzar

Para garantizar que los proyectos superen la primera etapa de revisión, resulta indispensable prestar especial atención a los aspectos formales y documentales requeridos en la plataforma de inscripción digital.

Cada postulante puede ingresar hasta dos iniciativas, aunque el jurado seleccionará únicamente una. Los interesados deben cargar una síntesis de la propuesta de una página, una breve descripción de hasta 250 caracteres, los antecedentes del titular y su equipo, y la fundamentación del interés cultural de la obra para San Juan.

Además, es requisito obligatorio incluir presupuestos formales emitidos por proveedores en pesos argentinos que certifiquen el costo de cada rubro a financiar. En el caso de proyectos de capacitación o infraestructura, la exigencia suma cartas de recomendación, avales institucionales, planos, fotografías recientes e informes del estado del inmueble a intervenir.

Cuentas claras y precisas

La sustentabilidad del presupuesto es uno de los criterios determinantes al momento de la evaluación. La normativa fija límites estrictos a los gastos que pueden incluirse en la formulación financiera: la compra de bienes muebles no puede superar el 10% del total solicitado —salvo en proyectos de patrimonio o infraestructura—, los gastos de catering o alimentos tienen un tope del 5%, los viáticos y movilidad no deben exceder el 15%, y los honorarios de tutores, capacitadores o curadores se limitan al 20% del monto total.

Asimismo, las bases prohíben destinar los fondos al pago de gastos ordinarios de funcionamiento, impuestos, alquileres permanentes o sueldos del personal a cargo del solicitante, permitiéndose de forma exclusiva los honorarios del gestor cultural que elabora el proyecto.

Si la iniciativa contempla obras de terceros protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual, se debe adjuntar la autorización expresa de los titulares o la declaración jurada si se trata de obras en dominio público.

Una vez cerrada la recepción de formularios, la provincia pondrá en marcha un control documental para verificar que todas las presentaciones cumplan los requisitos formales, otorgando un plazo breve de subsanación ante posibles omisiones técnicas.

Segunda fase

Las propuestas que superen la instancia administrativa, pasarán al análisis del Consejo de Mecenazgo Cultural, que ponderará la calidad artística, la viabilidad de realización y el impacto socio-cultural en el territorio sanjuanino.

Los proyectos seleccionados dispondrán de hasta 24 meses para ejecutar sus actividades y deberán abrir una cuenta bancaria exclusiva en el Banco San Juan para recibir los fondos aportados por los patrocinadores privados. Finalmente, la norma exige la presentación de informes periódicos de avance y una rendición final contable acompañada de facturas A, B o C a nombre del beneficiario dentro de los 30 días posteriores al cierre del proyecto.

Bases completas