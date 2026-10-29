Mecheros entraron al negocio de una famoso y le robaron de todo

Mariano de la Canal sufrió un grave robo en su local comercial ubicado en San Fernando y denunció el hecho tras revisar las cámaras de seguridad. El conocido mediático explicó todos los detalles en el programa LAM de América TV y mostró su gran indignación públicamente.

El incidente ocurrió a las 11:50 y afectó a su flamante emprendimiento llamado Remeras Básicas que abrió hace apenas una semana. El mediático explicó que se llevaron cerca de veinte prendas de vestir y una campera muy valiosa sin que sonara la alarma del lugar.

Tras percatarse del faltante al revisar el inventario, el famoso comerciante acudió rápidamente a una comisaría cercana para radicar la denuncia formal correspondiente. Durante su participación televisiva, el protagonista compartió las grabaciones de seguridad donde se observa a los delincuentes actuando en grupo organizado dentro del salón.

Según su testimonio, los autores utilizaron bolsas especiales con doble revestimiento para burlar los sistemas electrónicos de control y evitar que las alarmas se activaran. Diversos vecinos y comerciantes de la zona le enviaron mensajes privados en las redes sociales para alertarlo sobre estos mismos delincuentes habituales.

Ante esta situación de inseguridad, el mediático expresó su absoluta bronca por el esfuerzo diario que implica mantener su propio negocio en funcionamiento actual. Por último, aseguró que confía plenamente en el accionar policial y lanzó una tajante frase sobre los ladrones: “Van a terminar presos estos muertos de hambre”.