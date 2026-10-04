Médano de Oro cocinó el risotto de espárragos más grande del mundo

La Fiesta del Espárrago y el Alcaucil tuvo este domingo uno de sus momentos centrales con un desafío gastronómico de grandes dimensiones: la preparación del risotto de espárragos más grande del mundo en el Predio Gaucho José Dolores, en Médano de Oro.

La elaboración estuvo encabezada por el chef Mauricio Tereszko junto a alumnos del instituto Grand Chef, quienes trabajaron durante más de siete horas para completar la preparación. Las tareas comenzaron a las 7:30 y el objetivo se alcanzó cerca de las 15, ante la presencia de vecinos y visitantes que siguieron el proceso.

Para cocinar el plato se utilizaron 600 paquetes de espárragos, 320 kilos de arroz, 120 litros de vino blanco y alrededor de 100 kilos de manteca. La preparación también incluyó una base de cebolla, ajo y zanahoria, ingredientes necesarios para una elaboración de semejante volumen.

El equipo volvió a utilizar el recipiente gigante empleado en julio pasado para realizar la semita más grande del mundo. En esta oportunidad, el desafío estuvo vinculado a uno de los productos característicos de la zona y se convirtió en uno de los principales atractivos de la fiesta.

Una vez finalizada la cocción llegó el momento esperado por quienes se encontraban en el predio: la degustación. El risotto fue repartido de manera gratuita entre los asistentes, que pudieron probar el resultado de la extensa jornada de trabajo.

La actividad también permitió poner en el centro de la celebración a los productores y a los productos regionales. Durante la jornada hubo un paseo de artesanos, stands de productores de la zona y distintas propuestas gastronómicas.

El escenario del Predio Gaucho José Dolores también tuvo protagonismo con presentaciones artísticas que acompañaron una jornada marcada por la participación de familias y vecinos del Médano de Oro.

De esta manera, el desafío gastronómico se convirtió en uno de los principales atractivos de la Fiesta del Espárrago y el Alcaucil, con una preparación de gran escala que combinó producción local, gastronomía y una actividad abierta a la comunidad.