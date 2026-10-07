El Gobierno de San Juan anunció la realización de un nuevo operativo de asistencia oftalmológica en Médano de Oro, con el objetivo de acercar atención y controles visuales a los vecinos de la zona.

La jornada forma parte de los operativos sanitarios que se desarrollan en distintos puntos de la provincia para facilitar el acceso de la población a prestaciones de salud y detectar posibles dificultades en la visión.

Atención oftalmológica cerca de los vecinos

El operativo permitirá que los vecinos puedan acceder a una instancia de evaluación de su salud visual sin necesidad de trasladarse hasta otros centros de atención.

La iniciativa cobra relevancia luego de las distintas acciones que la provincia viene llevando adelante para ampliar la atención oftalmológica y facilitar el acceso a anteojos para aquellas personas que los necesitan.

En este tipo de jornadas se realizan controles visuales y, de acuerdo con las necesidades detectadas, se determina la asistencia que corresponde para cada paciente.

Una nueva jornada en Médano de Oro

La actividad se suma a los operativos de asistencia que el Gobierno provincial desarrolla en los departamentos con el objetivo de acercar servicios sanitarios a las comunidades.

Desde el área de Desarrollo Humano se informó la realización de esta nueva jornada en Médano de Oro, como parte de las acciones destinadas a fortalecer la atención y el acompañamiento de los vecinos que requieren asistencia oftalmológica.

La propuesta busca que la atención llegue directamente a los barrios y localidades, especialmente a quienes encuentran dificultades para acceder por sus propios medios a este tipo de controles.