Un conocido salón de fiestas de Médano de Oro, en Rawson, fue blanco de un robo durante el fin de semana. Los delincuentes aprovecharon la ausencia del cuidador del predio para ingresar al lugar y llevarse distintos artefactos electrónicos y máquinas que estaban guardados en un depósito.

El hecho ocurrió en el Complejo El Prado, ubicado sobre calle Agustín Gómez. Según fuentes judiciales, los ladrones ingresaron durante el día, cuando el encargado no se encontraba en el predio.

El robo fue descubierto durante la noche del domingo, cuando el cuidador, de apellido Aciar, regresó al lugar después de haberse ausentado durante unas 10 horas.

Encontró una puerta del depósito violentada

Al regresar al complejo, el encargado advirtió que algo no estaba en condiciones y encontró una de las puertas del depósito violentada.

Al revisar el interior, comprobó que habían desaparecido varios elementos que se encontraban almacenados en ese sector del predio. Entre los objetos sustraídos había dos notebooks, una consola de videojuegos negra, otra máquina de color gris y una moto guadaña.

Por el momento no trascendieron detenidos ni se informó oficialmente quiénes serían los autores del robo.

La investigación quedó en manos de la Justicia

El caso fue denunciado en la Subcomisaría Médano de Oro, desde donde se realizaron las primeras actuaciones para intentar determinar cómo ingresaron los delincuentes al predio y establecer hacia dónde escaparon.

La investigación quedó bajo la intervención del fiscal de turno de la UFI Delitos contra la Propiedad, que deberá avanzar con las medidas destinadas a identificar a los responsables y recuperar los elementos sustraídos.