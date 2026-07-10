Cuando llega el invierno y las temperaturas bajan, muchas personas buscan alternativas para hacer más confortable el momento de irse a dormir. Además de los acolchados, las mantas térmicas y las estufas, un antiguo truco casero volvió a ganar popularidad por su sencillez y bajo costo: colocar una media rellena con arroz sobre la cama.

Aunque parece una solución poco habitual, el arroz tiene una característica que lo vuelve útil para este fin: puede absorber y conservar el calor durante varios minutos, liberándolo de manera lenta y uniforme.

Por ese motivo, una simple media puede transformarse en una especie de bolsa térmica natural para preparar la cama antes de acostarse o para aliviar algunas molestias corporales.

Para qué sirve la media con arroz

El principal uso de este método es templar las sábanas antes de dormir y reducir esa sensación de frío que aparece al acostarse durante las noches invernales.

Además, muchas personas la utilizan para:

Calentar los pies antes de dormir.

Relajar la zona lumbar o el cuello.

Aliviar pequeñas contracturas musculares.

Disminuir la sensación de frío en personas más sensibles a las bajas temperaturas.

Cómo preparar una bolsa térmica casera

La elaboración requiere pocos elementos y puede hacerse en cuestión de minutos.

Los materiales necesarios son:

Una media limpia, preferentemente de algodón.

Entre una y dos tazas de arroz crudo.

Un hilo resistente o una banda elástica para cerrarla.

El procedimiento es simple: se coloca el arroz dentro de la media y luego se cierra firmemente para evitar que los granos se salgan durante el uso.

Cómo calentarla de forma segura

La manera más utilizada es colocar la media con arroz en el microondas durante aproximadamente uno o dos minutos, según la potencia del aparato.

Antes de apoyarla sobre la cama o directamente sobre el cuerpo, es importante comprobar la temperatura con la mano para evitar posibles quemaduras.

También puede calentarse cerca de una fuente de calor, siempre teniendo cuidado de que la tela no entre en contacto directo con llamas o superficies que puedan dañarla.

Cuánto tiempo mantiene el calor

Una de las ventajas de este método es que el arroz conserva la temperatura durante un período prolongado.

En general, la media puede mantener el calor entre 20 y 40 minutos, tiempo suficiente para calentar las sábanas antes de dormir o utilizarla como apoyo mientras la persona se relaja.

Recomendaciones para evitar riesgos

Aunque es una alternativa sencilla, es importante tener en cuenta algunos cuidados:

No calentar demasiado tiempo la media en el microondas.

Revisar que la tela no tenga agujeros o roturas.

No utilizarla si está húmeda.

Esperar a que se enfríe completamente antes de volver a calentarla.

Con estos cuidados, una media rellena con arroz puede convertirse en una opción económica y reutilizable para atravesar las noches más frías del invierno, sin necesidad de recurrir siempre a métodos más costosos.