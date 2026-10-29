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Medialunas de manteca suaves para preparar en solo 30 minutos
POR REDACCIÓN
Existe una propuesta ideal para resolver la merienda sin gastar de más ni pasar horas en la cocina. No hace falta que seas maestro pastelero para lograr unas medialunas espectaculares. Con una preparación que toma poco tiempo y rinde varias porciones, podés ahorrarte más de $5000 respecto a los precios habituales de panadería.
Las medialunas tienen fama de ser muy difíciles de preparar pero con esta receta desterramos ese mito. Para empezar tenés que reunir 250 g de harina leudante, 3 cucharadas colmadas de azúcar, 1 huevo, 50 g de manteca derretida, 100 ml de leche, 1 cucharadita de esencia de vainilla y 1 pizca de sal. Para la terminación vas a precisar 2 cucharadas de azúcar y 2 cucharadas de agua, con un costo total estimado en $2500.
El proceso inicia al mezclar la harina leudante, o bien harina común con 1 cucharadita de polvo para hornear, junto con el azúcar y la sal. Luego sumás el huevo, la manteca derretida, la leche y la vainilla para unir todo hasta formar una masa suave. En caso de que se pegue demasiado a las manos, podés sumar apenas un poco más de harina hasta lograr la consistencia justa.
A continuación estirás la masa sobre la mesada enharinada hasta que alcance unos 4 o 5 mm de espesor. Cortás los triángulos característicos, los enrollás desde la base hacia la punta y curvás los extremos para dar la clásica forma. Vas acomodando cada pieza en una placa enmantecada o cubierta con papel manteca para evitar que se peguen durante la cocción.
Para lograr una terminación dorada se las pinta con un poquito de leche o huevo batido antes de entrar al calor. El horneado debe realizarse a 180 °C durante un lapso de 12 a 18 minutos, hasta que estén bien cocidas y ligeramente doradas. Mientras están en el horno, ponés a calentar el agua con el azúcar a fuego suave hasta que se disuelva por completo.
Apenas salen del horno bien calientes, las pincelás con ese almíbar casero para aportarles el brillo dulce tan característico. Solo resta dejarlas reposar unos pocos minutos antes de servirlas bien frescas en la mesa. Con este procedimiento simple lográs un resultado profesional por apenas $200 por unidad.