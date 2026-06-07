El descenso de las temperaturas en San Juan no solo marca el inicio del invierno, sino que también despierta la veta más solidaria de sus ciudadanos. La doctora Guadalupe Vera, una médica de 25 años recientemente egresada, se puso al frente de una iniciativa que busca mitigar el impacto del frío en las personas que duermen a la intemperie. La campaña, que se viralizó rápidamente en Instagram, nació de una experiencia personal que movilizó a la profesional tras cumplir con su jornada laboral.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Vera relató que el disparador fue el encuentro con una familia en las inmediaciones de un parque:

“Iba saliendo de trabajar y vi unas personas, una familia en realidad, en situación de calle con dos niños, y esa noche hacía muchísimo frío. Ya los vi a ellos que estaban muy desabrigados con una remerita y bueno, a partir de ahí fue que yo dije: 'No, algo tengo que hacer, como alguna ayuda tengo que brindar'”.

Tras comentar la situación con sus padres y tías para juntar las primeras mantas y ropa de niños, decidió publicar una historia en sus redes sociales que cambió la escala del proyecto.

(Gentileza)

Una red de voluntarios desconocidos

A pesar de ser oriunda de San Martín, la iniciativa de Guadalupe logró convocar a jóvenes de distintos departamentos como Rawson y Capital, quienes se sumaron no solo para donar, sino para organizar la logística de recolección y entrega. Actualmente, un grupo de WhatsApp conformado por diez personas que no se conocían previamente coordina las tareas.

“ Con mi familia hemos logrado juntar bastantes cosas. Si se suma mucha más gente, podemos juntar más cosas y ayudar a más”, reflexionó la médica sobre la potencia de la acción colectiva.

La respuesta de la comunidad sorprendió a la organizadora: “Hay muchos chicos jóvenes que yo no conozco, que simplemente tenían las redes sociales y me han hablado y hemos armado un grupo de WhatsApp”. La transparencia es un pilar de la campaña, por lo que el equipo planea crear una cuenta de Instagram específica para mostrar la recepción de las donaciones y el momento de la entrega, brindando seguridad a quienes colaboran.

Logística y metas a corto plazo

La urgencia del clima marca el ritmo de la colecta. El objetivo es concretar la primera entrega masiva alrededor del 15 de junio.

“Idealmente con los chicos estamos hablando que sería bueno ahora a mitad de mes si podemos hacerlo porque ya hace muchísimo frío, entonces para no tratar de estirarlo demasiado y desde ya estar pudiendo brindar esa ayuda”, explicó Vera.

Las zonas prioritarias para la distribución incluyen el Parque de Mayo y la zona de la Terminal, donde los voluntarios han detectado mayor presencia de personas en vulnerabilidad extrema.

El grupo recibe acolchados, frazadas, ropa de abrigo (especialmente para niños) y alimentos no perecederos. Para facilitar las donaciones, los voluntarios se ofrecen a retirar los bultos por los domicilios de los donantes.

“Esto inicialmente ahora es para personas en situación de calle, pero estaría bueno si seguir después tratando de dar otro tipo de ayuda con los niños o contención en otro sentido”.

Dato

Para colaborar con la campaña, los interesados pueden contactarse a través de los números de WhatsApp: