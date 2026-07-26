El Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires emitió un durísimo pronunciamiento en el que denunció un "colapso absoluto" en las tasas de vacunación del país. A través de un comunicado firmado por el Consejo Superior que preside Rubén Tucci, la entidad alertó sobre una "emergencia epidemiológica y ética" provocada por el retroceso histórico en la inmunización pediátrica y de adultos mayores, al tiempo que advirtió sobre la inminencia de brotes de alto impacto sanitario.

El mensaje, dirigido directamente al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, exige la inmediata restitución de la cadena de provisión de vacunas, la normalización de la gratuidad para grupos de riesgo y el lanzamiento urgente de una campaña nacional de difusión.

El documento expone cifras críticas sobre el estado de la cobertura en el territorio nacional, respaldadas por recientes informes de UNICEF:

101.000 niños sin vacunas: Representan a menores que jamás recibieron una sola dosis de calendario. La cifra refleja un incremento del 60% en comparación con los registros de 2021.

Desplome de la Triple Viral: La cobertura de la segunda dosis contra el Sarampión, Rubéola y Paperas apenas llega al 46%, dejando a más del 50% de la población infantil vulnerable.

Caída en la Triple Bacteriana: La inmunización contra la Difteria, Tétanos y Tos Convulsa se ubica en un 75%, lo que deja a una cuarta parte de los chicos desprotegidos.

Con estas métricas, el Colegio advirtió que la Argentina cayó al fondo de los indicadores regionales de cobertura pediátrica, equiparándose a países con severas crisis estructurales como Haití y Venezuela.

“La pérdida de la inmunidad de rebaño en patologías de alta infectabilidad no es un concepto abstracto; es una realidad mensurable en las guardias médicas y terapias intensivas”, sostuvieron desde el Consejo Superior.

Críticas a la gestión nacional

El reclamo de la entidad médica se suma a las advertencias realizadas por el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, quien señaló que la falta de planificación en la distribución de dosis a nivel nacional generó interrupciones en el suministro e incrementó la demanda hospitalaria por enfermedades respiratorias.

Lugones, ministro de salud, cuestionado por los profesionales médicos.

Desde el Colegio también cuestionaron "el abandono de las campañas de comunicación social, la falta de pauta educativa para contrarrestar la desinformación post-pandemia y la nula inversión en difusión", calificando la postura oficial como una situación de desidia.

Desabastecimiento en adultos mayores

La denuncia no se limita a la franja pediátrica. El informe resalta una "privatización de hecho" en la cobertura para adultos mayores y jubilados, quienes en múltiples distritos bonaerenses enfrentaron quiebres en el stock de las vacunas antigripal y antineumocócica.

Frente a la respuesta de la cartera nacional —que en los últimos días mencionó un "refuerzo de comunicación directa"—, los profesionales remarcaron que la vacunación es un bien social gratuito, obligatorio y equitativo, cuya garantía legal y constitucional recae de manera irrefutable sobre el Estado nacional.

