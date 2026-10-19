Un grupo de médicos que atienden en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de San Juan denunció que sus honorarios están congelados desde mayo de 2026 y comunicó la suspensión de la atención desde el 6 de octubre, en el marco de un paro autoconvocado. Frente al conflicto, el secretario general del gremio en la provincia, Martín Solazzo, aseguró a DIARIO HUARPE que la cobertura médica de los afiliados continúa vigente a través de clínicas y otros centros de salud con convenio.

La diferencia entre ambas posturas está en el alcance de la interrupción. Mientras los profesionales plantearon que la falta de actualización arancelaria los llevó a suspender la atención en los consultorios de la sede sindical, Solazzo sostuvo que la medida no implica que los afiliados se hayan quedado sin obra social.

El reclamo de los médicos por los honorarios

En una nota dirigida a Solazzo, a Javier Herrera y al médico auditor Omar Chatar, los profesionales dejaron constancia de que vienen realizando reclamos formales e informales para obtener una actualización de sus aranceles, sin conseguir una respuesta favorable.

Carta de los médicos en reclamo a la UOM sanjuanina. (Gentileza)

Según la carta, los valores permanecen congelados desde mayo y ya estaban desactualizados antes de ese mes. Los médicos afirmaron que las retribuciones quedaron en niveles que consideran insostenibles frente a la responsabilidad civil y profesional de su trabajo.

Ante la falta de respuestas y de propuestas concretas, comunicaron que resolvieron por unanimidad suspender la atención y declararse en paro autoconvocado. Además, solicitaron una reunión presencial con las autoridades gremiales y el médico auditor para discutir una salida al conflicto.

La respuesta de Solazzo sobre la cobertura

“Los afiliados siguen teniendo cobertura normal”, afirmó el dirigente al ser consultado por DIARIO HUARPE. También rechazó que la obra social haya cerrado sus puertas y remarcó que los pacientes pueden recurrir a otros prestadores.

“Con la misma orden que se atienden acá, pueden ir a cualquier otro centro de salud”, explicó Solazzo, quien señaló que las clínicas con convenio continúan recibiendo a los afiliados.

Además, indicó que la sede sigue funcionando para realizar autorizaciones y vender órdenes. De esta manera, diferenció la interrupción de algunos consultorios propios de una suspensión general de las prestaciones médicas.

La discusión por los aumentos

Solazzo vinculó el conflicto con las diferencias sobre los incrementos de los honorarios. Explicó que la actualización de los valores que paga la obra social está atada a la paritaria metalúrgica y a los aumentos salariales de los trabajadores del sector.

“Muchas veces se pretenden porcentajes distintos que son un poco difíciles para nosotros afrontar”, sostuvo. Al mismo tiempo, manifestó que la salida debe buscarse mediante el diálogo y aseguró que, hasta el momento de la entrevista, no habían recibido una comunicación formal con los requerimientos específicos de los médicos.

“Es cuestión de sentarse a dialogar y tener una charla seria y madura”, agregó, al expresar su expectativa de que las diferencias pudieran resolverse durante la semana.

Sobre los posibles cobros adicionales, Solazzo afirmó que en los consultorios propios se abona el bono o copago correspondiente, sin un plus por la atención. En cuanto a las clínicas externas, aclaró que la situación depende de cada profesional.