Médicos residentes instalan una carpa blanca y entregan un petitorio a Larreta por la nueva ley

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Residentes y concurrentes de centros de salud y hospitales que dependen de la Ciudad de Buenos Aires instalarán hoy una carpa frente al Gobierno porteño y entregarán un petitorio, para reclamar el veto de la Ley de Residentes y Concurrentes que regula su actividad.



"Hasta ayer no habíamos tenido ninguna propuesta concreta. Nosotros no vamos a aceptar la ley sancionada en la Legislatura ya que no nos garantiza condiciones laborales, no nos reconoce como trabajadores de la salud y perpetúa una precarización a la que ya estamos sometidos", describió a Télam Ayelén Cámpora, residente del Ramos Mejía.



El petitorio fue subido a Change.org por Melanie, residente del Hospital Fernández, y según informó la plataforma a través de un comunicado en menos de cuatro días logró reunir más de 100.000 adhesiones.



Los residentes se instalarán con una carpa blanca en las puertas de la nueva sede de gobierno porteño, ubicada en Uspallata al 3100, en el barrio de Parque Patricios.



A partir de las 10, realizarán una asamblea a la espera de una respuesta por parte del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a quien le presentaron un escrito con varios puntos en desacuerdo a la nueva ley.



Mientras tanto, se realizarán diversas actividades de prevención y promoción como la entrega de folletos, preservativos, toma de presión y charlas sobre salud sexual, entre otras.



El lunes, la Ministra de Salud porteña, Ana Bou Pérez, no aceptó impulsar el veto de la ley sancionada el jueves pasado en la Legislatura, por lo que residentes y concurrentes definieron continuar con el paro por tiempo indeterminado sin guardias, y diversas acciones de visibilización.