Medida cautelar contra multimillonaria multa a una entidad financiera

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal dictó una medida cautelar contra la multimillonaria multa que la Unidad de Información Financiera (UIF) impuso a una sociedad que opera en bolsa por deficiencias en su sistema de monitoreo de posible lavado de dinero y falta de reporte de operaciones sospechosas (ROS).



Fuentes judiciales confirmaron hoy que, en el mismo fallo la Sala V de la Cámara fijó el plazo de cinco días para que la UIF informe sobre la multa por un total de 835.861.106,60 pesos que, por resolución 136/2019, le aplicó a Reconquista Valores S.A. (antes Financial Net) y a tres miembros de su órgano de administración.



La medida provisoria, que se extenderá hasta que el tribunal resuelva una vez que reciba la respuesta del Estado Nacional, fue firmada por los camaristas Jorge Alemany, Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani.



La resolución 136/2019, dictada por al UIF el 12 de noviembre último, estableció un plazo de 10 días (ahora suspendido por la medida cautelar) para que la sociedad y los miembros del órgano de administración paguen la multa.



Entre las "deficiencias" en el monitoreo de operaciones según las normas sobre Entidades Financiaras y de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (PLA /FT), la UIF había señalado que, a pesar de ser una sociedad que opera en el mercado de capitales, realizaba un control interno desprovisto de avances tecnológicos.



Sobre la omisión de ROS la multa, según la UIF, se impuso porque la sociedad, como sujeto obligado, no efectuó "reporte alguno" de operaciones sospechosas, "no obstante haberse detectado claros indicios de la existencia de las mismas", en el caso de la sociedad suiza Helvetic Services Group (HSG), a la que se vinculó con el detenido empresario Lázaro Báez.



Las fuentes dijeron que fueron operaciones por millones de dólares efectuadas entre fines de 2012 y principios de 2013, mediante la transferencia de fondos desde el exterior (un banco de Suiza).



Al solicitar la medida cautelar los que recibieron la multa calificaron a la misma de "exorbitante", cuestionaron que estuvieran obligados a reportar determinadas operaciones financieras, sostuvieron que Suiza no es un "paraíso fiscal" y que el caso de HSG era similar a otros y sin nada para destacar.



Agregaron que en esa época "era habitual la repatriación de capitales desde el exterior mediante la compraventa de títulos, simplificando la operación y abaratando los costos" y que desconocían que por esa operación se había abierto una investigación penal, entonces a cargo del fiscal José María Campagnoli y el juez federal Sebastián Casanello.