Estudiantes de La Plata ultima los detalles para enfrentar a Palmeiras en la final de la Copa Libertadores 2026, que se disputará este sábado en Montevideo. El entrenador Alexander Medina trabaja en la formación titular y mantiene algunas dudas, principalmente por la ausencia obligada de Baltasar Rodríguez y la situación física de Joaquín Correa.

El mediocampista no podrá jugar la definición porque fue expulsado en el encuentro de vuelta de las semifinales ante Flamengo. Para cubrir esa ausencia, el técnico uruguayo evaluó distintas alternativas durante los entrenamientos.

Las variantes que analiza Medina

Entre los futbolistas que fueron probados aparecen Tomás Palacios, Eric Meza, Fabricio Pérez y Edwuin Cetré, aunque Gastón Benedetti ganó terreno para ocupar un lugar en el equipo. Su inclusión permitiría modificar la distribución táctica y darle mayor libertad a Joaquín Tobio Burgos en el mediocampo.

La otra incógnita está relacionada con Joaquín Correa, quien sufrió un desgarro en el estadio Maracaná y atraviesa la etapa final de su recuperación. El delantero sería preservado para el inicio del encuentro y tendría posibilidades de ingresar desde el banco de suplentes.

El plantel realizó su primer entrenamiento en Uruguay en las instalaciones de Montevideo City Football Academy. Este viernes completará la preparación antes de la conferencia de prensa que brindarán Medina y Guido Carrillo.

El probable equipo del Pincha

Con las variantes que se manejan, la probable formación de Estudiantes sería con Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Leandro González Pírez y Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro y Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios y Guido Carrillo. El equipo todavía no fue confirmado por el entrenador.

La final ante Palmeiras se jugará este sábado 28 de noviembre, desde las 17, en el estadio Centenario de Montevideo. El encuentro definirá al campeón de la Copa Libertadores 2026.