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Medvedev, Rublev y Jacquet avanzaron en Hangzhou a semifinales de la ATP
POR REDACCIÓN
El ATP 250 de Hangzhou definió sus cuatro protagonistas para las semifinales, con Daniil Medvedev, Roman Safiullin, Andrey Rublev y Kyrian Jacquet en carrera por el título. Medvedev, primer preclasificado, superó a Coleman Wong en tres sets, mientras Safiullin derrotó 6-3 y 6-3 a Bu Yunchaokete.
Por el otro lado del cuadro, Rublev se impuso ante Hugo Gaston por 6-7, 7-6 y 6-1, mientras Jacquet derrotó a Fabian Marozsan por 7-6 y 6-4. De esta manera, Medvedev enfrentará a Safiullin y Rublev jugará ante Jacquet.
Chengdu también definió sus cruces
En el ATP 250 de Chengdu, Alejandro Davidovich Fokina avanzó tras vencer a Alexandre Muller y se metió entre los cuatro mejores del torneo. Su próximo rival será el georgiano Nikoloz Basilashvili, quien superó a Jenson Brooksby.
La otra semifinal tendrá como protagonistas a Hubert Hurkacz y Denis Shapovalov, después de sus respectivos triunfos ante Lloyd Harris y Adrian Mannarino. Así, los dos torneos ATP 250 disputados en China quedaron con sus cuadros definidos para la anteúltima instancia.
Los cruces por un lugar en la final
Las semifinales de Hangzhou quedaron programadas con Jacquet frente a Rublev y Medvedev ante Safiullin. En Chengdu, Basilashvili enfrentará a Davidovich Fokina, mientras Hurkacz se medirá con Shapovalov.