La actriz estadounidense Megan Fox volvió a captar la atención de sus seguidores con el lanzamiento de su propia página de contenido exclusivo. La estrella de Hollywood, de 40 años, presentó un nuevo espacio digital en el que comparte fotografías y videos para suscriptores, pero la repercusión fue tan grande que el sitio colapsó en varias oportunidades durante su primer día de funcionamiento.

El lanzamiento se realizó el viernes 9 de octubre a través de meganfox.world, una página integrada a Subs.com, plataforma vinculada a Tim Stokely, uno de los cofundadores de OnlyFans. Para promocionar el proyecto, la protagonista de Transformers compartió en Instagram una serie de imágenes en bikini y videos que despertaron el interés de miles de usuarios.

La actriz describió la producción fotográfica como "un thriller erótico neo-noir" e invitó a sus seguidores a ingresar a su nueva página para descubrir material que no estará disponible en sus redes sociales habituales.

Sin embargo, la cantidad de personas que intentaron acceder al mismo tiempo provocó problemas técnicos casi inmediatos. Los usuarios comenzaron a reportar errores, enlaces que no funcionaban y páginas en blanco al intentar visualizar las publicaciones.

Ante los reclamos, Fox respondió con humor y reconoció que el sitio estaba experimentando dificultades por la elevada demanda. "¡Ustedes siguen colapsando el sitio! ¡Están trabajando duro para que vuelva a funcionar!", expresó la actriz en los comentarios de Instagram.

Incluso reveló que los inconvenientes persistieron pese a los intentos por solucionarlos. "Sigue cayéndose, ya lo arreglaron seis veces", agregó.

Cómo funciona la nueva página de Megan Fox y cuánto cuesta

La propuesta de Megan Fox se basa en un sistema de suscripciones que permite acceder a fotografías, videos y publicaciones exclusivas. A diferencia de Instagram, el nuevo espacio ofrece contenido reservado para sus seguidores registrados y la posibilidad de interactuar mediante mensajes directos.

La plataforma cuenta con una suscripción mensual cercana a los 20 dólares, además de publicaciones individuales que pueden adquirirse por separado. Según los valores difundidos tras el lanzamiento, algunos contenidos cuestan entre 11 y 88 dólares, mientras que una de las publicaciones de la actriz se ofrece por 44 dólares.

El proyecto no se limita a compartir imágenes. Fox también participa como copropietaria de Subs.com, una empresa fundada en 2025 por Tim Stokely, quien anteriormente estuvo al frente de OnlyFans.

La actriz explicó que esta nueva etapa de su carrera está relacionada con la posibilidad de tener mayor control sobre su imagen, las publicaciones que comparte y el vínculo con sus seguidores.

Megan Fox apuesta a un nuevo negocio fuera del cine

La incorporación de Fox al mundo de las plataformas por suscripción representa una nueva faceta profesional. Además de publicar material exclusivo, la artista tendrá participación en las decisiones de la compañía.

La iniciativa combina su popularidad internacional con un modelo de negocio que permite a las figuras públicas ofrecer contenido directamente a sus seguidores.

Por su parte, Stokely destacó que la actriz cuenta con una trayectoria que le permite comprender los cambios en la relación entre las celebridades y sus audiencias digitales.

Mientras tanto, el debut de la plataforma ya tuvo una repercusión considerable. Las imágenes promocionales circularon por las redes sociales y las reiteradas caídas del sitio se convirtieron en uno de los temas comentados por sus seguidores.