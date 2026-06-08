La Justicia y las fuerzas de seguridad investigan uno de los mayores casos de abigeato registrados en los últimos años en la provincia de Buenos Aires, tras la desaparición de aproximadamente 700 vacunos de un establecimiento rural ubicado en la zona de islas del Delta del Paraná, entre los partidos de San Pedro y Baradero.

El faltante fue descubierto durante una tarea rutinaria vinculada a la campaña obligatoria de vacunación del rodeo. Al encerrar la hacienda para realizar el recuento, los responsables del campo comprobaron que de unas 1.150 cabezas declaradas solamente quedaban alrededor de 450 animales. La diferencia encendió de inmediato las alarmas y dio origen a una investigación judicial de gran escala.

Uno de los principales elementos que alimenta las sospechas de los investigadores es la desaparición del encargado del establecimiento. Según trascendió, el trabajador dejó de responder comunicaciones el mismo día en que se le solicitó reunir los animales para la vacunación, por lo que quedó bajo la lupa como una de las piezas clave para esclarecer la maniobra.

Ante la magnitud del hecho, efectivos del Comando de Prevención Rural de Baradero, junto con personal de la Prefectura Naval Argentina, desplegaron un operativo cerrojo en la zona costera y en distintos puntos del Delta. Los controles se concentraron en embarcaciones, barcazas de transporte ganadero y documentación vinculada al movimiento de hacienda.

Durante las inspecciones, los uniformados verificaron guías de traslado y marcas identificatorias grabadas en los animales, e incluso detectaron bovinos con señales presuntamente adulteradas, situación que ahora forma parte de las líneas investigativas.

La principal hipótesis sostiene que la sustracción se realizó de manera gradual durante varias semanas o meses. Los investigadores creen que los animales fueron retirados en pequeños grupos y transportados por vía fluvial a través de los riachos y canales del Delta, aprovechando la compleja geografía de la región para evitar controles.

En paralelo, la Justicia ordenó allanamientos en distintos puntos de Baradero y en sectores isleños. Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares y documentación que podría aportar datos sobre el destino de la hacienda desaparecida y las personas involucradas en la maniobra.

El establecimiento afectado abarca unas 6.000 hectáreas y se encuentra en una zona estratégica del Delta cercana a La Tosquera y a la planta de Papel Prensa. Debido a la cantidad de animales faltantes, las pérdidas económicas fueron estimadas en alrededor de medio millón de dólares, aunque el monto podría variar a medida que avance la investigación.

Mientras continúan los patrullajes y las tareas de inteligencia, los investigadores buscan reconstruir el recorrido de los vacunos, determinar dónde fueron comercializados y establecer quiénes participaron de una operación que, por su escala y logística, habría requerido una organización criminal con amplios recursos y conocimiento de la zona.