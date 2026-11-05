A más de dos semanas del trágico siniestro vial que enlutó a la comunidad, la recuperación de las sobrevivientes muestra alentadores avances. Avril Gallardo Leiria, de 13 años y oriunda de Jáchal, recibió el alta médica tras permanecer internada en la provincia de Neuquén y continuará su proceso de recuperación mediante un tratamiento de rehabilitación ambulatoria.

El diagnóstico y la internación de Avril

La adolescente había sido derivada a la Clínica Pediátrica San Lucas debido a la gravedad de las heridas sufridas en el impacto. Su cuadro clínico original incluía múltiples fracturas, lo que demandó la realización de diversas intervenciones quirúrgicas especializadas antes de alcanzar la estabilidad necesaria para abandonar la internación.

La evolución favorable de Natali Leiria

En paralelo, su madre, Natali Leiria, también experimentó una mejoría significativa en su estado de salud. La mujer había permanecido internada en terapia intensiva a raíz de las graves lesiones sufridas en el choque, pero en las últimas horas logró estabilizarse por completo y fue trasladada a una sala común.

Este progreso consolida la recuperación tras la compleja cirugía traumatológica a la que fue sometida a fines de octubre para tratar sus fracturas, procedimiento que ya había arrojado resultados satisfactorios según indicaron los allegados a la familia.

El trágico antecedente en la Ruta 151

El siniestro vial ocurrió el pasado domingo 18 de octubre sobre la Ruta Nacional 151, en las inmediaciones de la localidad rionegrina de Catriel. En el vehículo implicado se trasladaba la familia jachallera, cuyo destino se vio truncado por el violento impacto que provocó el fallecimiento de Luana Natalí Gallardo Leiria, de 15 años.

Mientras la investigación sobre las causas del trágico accidente continúa, la evolución médica de Avril y Natali representa un soplo de alivio para familiares y allegados en medio del doloroso proceso.