A casi dos semanas del grave siniestro vial que sufrió en La Bebida, Melani Desseff, una joven de 23 años, continúa internada en el Hospital Rawson mientras enfrenta una nueva batalla: reunir el dinero necesario para acceder a una prótesis valuada en aproximadamente 6 millones de pesos.

La joven es estudiante de la carrera de Enfermería y madre de una niña de 4 años. Como consecuencia de las lesiones sufridas en el accidente, deberá someterse a una compleja intervención quirúrgica que requiere la colocación de una prótesis indispensable para avanzar en su recuperación.

El hecho ocurrió el pasado 21 de mayo en la intersección de avenida Ignacio de la Roza y calle Morón, en La Bebida. Según la información difundida, Melani circulaba en motocicleta rumbo a sus prácticas profesionales cuando fue impactada por un Chevrolet Corsa conducido por un hombre de apellido Mora, de 27 años. Las circunstancias del choque continúan bajo investigación.

Frente a los elevados costos del tratamiento, la joven y su entorno iniciaron una campaña solidaria para solicitar la colaboración de la comunidad. El objetivo es reunir los fondos necesarios para adquirir la prótesis y afrontar la cirugía que tiene por delante.

La convocatoria comenzó a difundirse a través de redes sociales, donde familiares, amigos y conocidos comparten el pedido para ampliar su alcance y sumar aportes.

Quienes deseen colaborar pueden realizar una transferencia al alias ainhoa.victoria, correspondiente a una cuenta a nombre de Melani Rocío Desseff. Además de las donaciones, sus allegados solicitaron difundir la campaña para que llegue a más personas y así acelerar la recaudación necesaria para continuar con el tratamiento médico.