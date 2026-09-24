Melody contó que tuvo problemas médicos por tener tanta intimidad con Alex

Durante una charla sobre intimidad en el ciclo Story Time de Bondi Live, la bailarina destapó detalles desconocidos de los primeros tiempos de su noviazgo con el mediático. A partir de una anécdota compartida sobre Daniela Celis y Thiago Medina, Nazarena Vélez le preguntó si con su pareja habían alcanzado la cifra de nueve encuentros diarios. La entrevistada no dudó en confirmar la sospecha y admitió que la frecuencia le causó molestias físicas.

El romance nació durante las grabaciones de El Hotel de los Famosos en 2021. La convivencia constante y la falta de actividades programadas propiciaban un clima de alta pasión. Según detalló la artista, buscaban rincones alejados de los lentes para tener privacidad, lo que provocaba advertencias del equipo de producción porque decidían quitarse los micrófonos inalámbricos.

La intensidad del vínculo continuó tras salir del programa. Fruto de esta etapa nació Venezia, quien hoy tiene 3 años. Al recordar aquel ritmo acelerado, resumió que la concepción de su hija sucedió casi de inmediato debido a la pasión de esos días.

El punto más llamativo de la conversación fue la consulta profesional que debió realizar por la alta frecuencia. Al explicarle a la médica que mantenía encuentros más de 5 veces por día, la especialista le recomendó frenar el ritmo de inmediato para evitar mayores complicaciones de salud. Con humor, concluyó que en esa época estaban descontrolados.