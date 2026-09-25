El conflicto entre Melody Luz y Mariana Nannis sumó un nuevo capítulo. La bailarina volvió a referirse a la distante relación que mantiene con la madre de Alex Caniggia y fue contundente al explicar que su hija Venezia no tiene ningún vínculo con ella: “Mi hija no sabe quién es”.

La respuesta llegó luego de que Nannis hablara públicamente sobre su rol como abuela y asegurara que no le quitaba el sueño no tener relación con su nieta. Consultada sobre esas declaraciones en Desayuno Americano, Melody aseguró que la frase no la sorprendió y cuestionó duramente su actitud.

“Creo que una abuela, una buena madre, no diría eso, pero bueno, no me sorprende”, expresó. Luego, cuando le preguntaron si Venezia sufría por no tener contacto con su abuela paterna, fue categórica: “No sabe. Su abuela es mi mamá. La otra persona no sabe quién es”.

La bailarina incluso sostuvo que no considera necesario generar un acercamiento entre ambas. “Mi hija no tiene por qué acercarse a una persona que es así de mala”, afirmó al recordar los dichos de Nannis y la historia de desencuentros que mantiene con la familia.

El conflicto se remonta al embarazo de Melody, cuando ella y Alex tuvieron que abandonar el departamento de Puerto Madero en el que vivían. Según recordó, Nannis les comunicó con pocos días de anticipación que debían dejar la propiedad. A partir de aquel episodio, la relación entre Alex y su madre quedó completamente quebrada.

Melody también volvió a rechazar la versión de Nannis acerca de las condiciones en las que dejaron el inmueble. Según explicó, ellos no habían realizado algunas de las modificaciones que les fueron atribuidas y negó que el departamento hubiera quedado destruido.

Pese al conflicto, contó que antes de marcharse decidió dejarle a Nannis un ramo de 25 rosas acompañado por una nota de agradecimiento. Según explicó, buscó actuar de manera diferente pese al malestar que existía entre ellos.

Además, aseguró que después de abandonar la propiedad Nannis continuó reclamándole a Alex el pago de las expensas. Para Melody, esas diferencias también exponen dos maneras distintas de entender los vínculos familiares.

La bailarina destacó que actualmente tanto ella como Alex están concentrados en la familia que formaron junto a Venezia. Mientras tanto, el vínculo con Mariana Nannis continúa completamente quebrado y, según aseguró, su hija crece sin conocer a su abuela paterna.