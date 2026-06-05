Melody Luz dejó de seguir a Alex Caniggia por su machismo y misoginia

La convivencia digital entre Melody Luz y Alex Caniggia sumó un conflicto inesperado que derivó en una drástica determinación por parte de la bailarina. Agotada por las repercusiones de los contenidos que publica su pareja, decidió cortar por lo sano en el plano virtual para marcar una clara distancia de sus posturas.

A través de un descargo en formato de video, la artista visibilizó su profundo malestar con las actitudes del padre de su hija, especialmente en el marco de una nueva jornada de concientización por el Ni Una Menos. En su descargo, expuso las diferencias ideológicas que mantiene con el mediático de 32 años y aclaró que ya no piensa hacerse cargo de las acciones ajenas.

"¿Puede ser que por una vez en la vida no tengamos que decirles qué hacer? ¿Por qué no se mueven con no hacerle mal al otro?", planteó al inicio de su descargo, visiblemente cansada de tener que marcar pautas de respeto que considera básicas. La bailarina explicó que diariamente recibe cuestionamientos de los usuarios por el comportamiento de su compañero y detalló que puertas adentro la situación es compleja. "Me caen todos los días con las cosas que sube Alex. Yo no estoy de acuerdo, ustedes no saben las conversaciones que tenemos", reveló sobre la intimidad de la pareja.

Para frenar el impacto de esa situación en su cotidianeidad, implementó una medida drástica. "Lo dejé de seguir porque no quiero ver las cosas nefastas que sube. Son nefastas y misóginas, no es humor", sentenció de manera contundente sobre los posteos del hijo de Mariana Nannis, con quien actualmente no tienen relación. Sobre este punto familiar, sumó que "mismo su madre hacía esas cosas, es lo que mamó".

La artista dejó en claro que intentó revertir la situación dialogando, pero que la paciencia llegó a su límite. "Me cansé de decírselo, pero no soy su madre. Lamentablemente no entiende que tiene una mujer y una hija, y que si algún día quieren tomar venganza con ella lo van a hacer", advirtió con preocupación sobre las consecuencias del discurso del mediático.

Para cerrar su postura ante el conflicto que arrastran desde hace tiempo, concluyó de forma tajante: "Me cansé de explicárselo y la única persona a la que tengo que criar es a mi hija, no a un hombre de 32 años".