Melody Luz rompió el silencio luego de publicar una grabación entre lágrimas y detalló las verdaderas razones por las que decidió cuestionar públicamente a Alex Caniggia tras sus reiteradas agresiones verbales dirigidas hacia Wanda Nara. La bailarina dejó en claro cuál es su objetivo frente a esta crisis mediática que involucra directamente a la conductora de MasterChef Celebrity, a Mauro Icardi y a la China Suárez.

Durante una entrevista en el ciclo Bondi junto a Nazarena y Barby Vélez, la artista se refirió al impacto que tuvo su descargo en las plataformas digitales, donde incluso habría deslizado una advertencia terminal para la relación. En ese espacio, la joven confesó la estrategia que utilizó para captar la atención de su pareja frente a sus constantes desbordes: “Subí el video porque si no me escuchás a mí, capaz, si lo hago público. No le gusta que lo haga público, pero es ahí cuando un poco la ficha le baja”.

La conflictiva situación se desató porque el hijo de Claudio Paul Caniggia tomó postura a favor del futbolista y la actriz en medio de la disputa legal y mediática, lanzando frases sumamente despectivas cada vez que se menciona a la empresaria. Cansada de que las declaraciones de su novio sobrepasaran cualquier límite tolerable, la bailarina decidió grabarse angustiada para marcar distancia, asegurando que el comportamiento que él exhibe en internet no coincide con su personalidad en la intimidad del hogar.

A pesar de intentar comprender la dinámica laboral del mediático, la madre de Venezia admitió que le cuesta tolerar su faceta más agresiva y que prefiere evitar el contacto con sus perfiles virtuales para no consumir ese contenido. Sobre este punto de fricción en la pareja, la entrevistada reflexionó con total sinceridad: “No me entiende. Capaz, yo debería entender más su personaje. No lo sé. Pero como no lo comparto, me es difícil entender”.

Otro de los motivos centrales que impulsó a la artista a realizar su descargo público es la necesidad de proteger su propia imagen profesional, ya que busca construir una comunidad basada en valores muy opuestos a los de su compañero. Al respecto, detalló el inconveniente que le genera quedar pegada a los escándalos del padre de su hija: “Además, yo en mis redes doy otros mensajes distintos a los de él. Y la gente no entiende y mezcla”.

Finalmente, la bailarina expresó su profunda preocupación por la exposición que sufre su pequeña hija cuando los usuarios trasladan el enojo por las peleas virtuales hacia el ámbito familiar. Para cerrar su postura, cuestionó la convivencia de posteos dulces de la niña con insultos hacia terceros: “No sé si copa cuando después bardea a otra persona. La gente no sabe diferenciar y mezcla todo y se come el bardeo Venezia, que es menor de edad y no tiene nada que ver”.