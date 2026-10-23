Melody Luz recordó las infidelidades de Alex Caniggia y soltó una bomba

Melody Luz habló sobre los momentos difíciles que atravesó en su pareja con Alex Caniggia. La bailarina recordó una fuerte crisis provocada por los mensajes que el mediático intercambiaba con varias mujeres mientras ella atravesaba su embarazo. Según explicó la artista, su intuición femenina la impulsó a revisar el celular de su compañero para confirmar sus sospechas sobre los coqueteos virtuales.

Durante una entrevista, la influencer remarcó la falta de respeto que sintió al enterarse de la conducta del padre de su hija en un momento de plena gestación. Sobre la fidelidad en las relaciones, afirmó: "A todos los que se hacen los fieles no les creo nada. La fidelidad está colgando de un hilo. Si la hacés, hacela bien". Además, sobre el instante en que decidió revisar el teléfono, expresó: "Para mí fue la gran falta de respeto hacerlo cuando estaba embarazada, fue una mezcla de intuición y de agarrarle el celular. No lo haría de vuelta porque es un momento muy feo para una, te empieza a latir el corazón y no podés decir nada, es feo".

Para equilibrar la situación antes de volver a apostar por la convivencia, la joven decidió cortar el vínculo de manera temporal y salir con alguien que no le agradaba a su pareja. Al referirse a esa decisión, declaró: "Yo ya me vengué, le corté y estuve con otra persona. Un poco lo hice sabiendo que era una persona que le caía mal a él". De esta manera, dio por saldada la afrenta sufrida.

En la actualidad, tras superar la tormenta emocional, asegura haber cambiado su postura frente al control, los celos y el significado del compromiso mutuo. Respecto a su perspectiva presente, manifestó: "Hoy en día ya nada me inquieta, ni me dan ganas de agarrarle el celular, si le alimenta su ego hablarse con otra que lo haga. Yo espero que no lo haga, pero si lo sigue haciendo mi foco ya no va por ahí". Con esta reflexión, cerró sus declaraciones demostrando la madurez alcanzada tras el conflicto.