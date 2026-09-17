Melody Luz reveló la situación de acoso que vivió con un cantante famoso

Durante su paso como invitada por el último programa de Bondi, emitido bajo la conducción de Nazarena Vélez y su hija Barbarita Pucheta, la bailarina y novia de Alex Caniggia sorprendió a la audiencia con una contundente revelación. En medio de un debate enfocado en las malas experiencias dentro del entorno de trabajo, la joven destapó un grave episodio sucedido años atrás junto a un reconocido músico argentino.

El hecho ocurrió durante los ensayos de su primer empleo junto a una figura pública. Según relató la mamá de Venezia, el artista intentó besarla sin su consentimiento en plena práctica y, al recibir un rechazo, negó lo sucedido. A la par, denunció que la mano derecha del cantante la agredió verbalmente. Ante este contexto, la bailarina prefirió resguardar la identidad del involucrado para evitar represalias legales o mediáticas.

Frente a la consulta de la conductora sobre el nivel de influencia de la figura, la entrevistada confirmó su relevancia dentro de la industria. Aseguró que prefirió guardar silencio debido a que muchas personas no logran separar la obra de quien la crea, aunque remarcó que tiene la certeza de haber actuado correctamente. Pese al hecho, tuvo que llevar a cabo la presentación pactada, imponiendo como condición absoluta la ausencia de contacto físico.

Sobre las secuelas emocionales de ese día, la protagonista manifestó: "Fui a trabajar, no quería nada más. Me sentí usada, humillada, asqueada. Me sentí una hormiguita. Lo tuve que hacer pero al final el beso no iba". El conflicto se profundizó por el accionar del mánager del músico, quien lejos de intervenir de forma protectora, optó por maltratarla y ningunearla.

Al respecto de las consecuencias personales que perduran hasta hoy, la bailarina agregó: "Terminé mal con su mánager porque me quiso ningunear. Cuando me lo nombran o escucho su música es como no puedo". A pesar de dicho obstáculo en sus inicios, con el paso del tiempo logró consolidarse dentro de la danza profesional y participar en espectáculos de gran escala.

Por otro lado, la actualidad de la pareja de Alex Caniggia también suma tensiones en el plano familiar tras las recientes declaraciones de Mariana Nannis. Luego de su participación en Gran Hermano: Generación Dorada, la exesposa de Claudio Caniggia habló sobre sus hijos, expresó su disposición para recibir nuevamente a Alex y señaló que conocería a su nieta Venezia cuando se la quisieran presentar.

Dichos dichos generaron una respuesta inmediata por parte de la bailarina a través de sus historias de Instagram. En sus publicaciones, cuestionó la postura de su suegra y afirmó: "Algunas ni volviendo a nacer dejan el orgullo de lado y aprenden a decir PERDÓN". La joven reflexionó además sobre la maternidad, remarcando que existen valores prioritarios por encima de las apariencias o el nivel socioeconómico, cuestionando a quienes no estuvieron presentes en los momentos determinantes.