La bailarina Melody Luz protagonizó un conmovedor descargo en sus redes sociales donde terminó llorando al referirse a las actitudes públicas de su pareja, Alex Caniggia. En medio del revuelo mediático generado por las agresiones del influencer contra Wanda Nara, la artista decidió romper el silencio para marcar una distancia absoluta respecto de las opiniones del padre de su hija.

Visiblemente afectada por la situación, la joven relató el profundo desgaste emocional que atraviesa a raíz de los constantes mensajes de odio que llegan a su cuenta personal. A través de una historia publicada en su perfil de Instagram, pidió expresamente que los usuarios dejen de responsabilizarla por las conductas de su novio y exigió que no le envíen más material sobre él.

"Por favor, que no me envíen más las cosas que sube Alex. Yo por algo no lo sigo", sostuvo la artista al explicar que recibe a diario capturas de pantalla para que intervenga o le reclame por sus publicaciones. En ese sentido, dejó en claro que no comparte en lo más mínimo esa postura mediática y que está cansada de recibir cuestionamientos por actos ajenos.

Durante el momento más crudo de su testimonio, la bailarina cuestionó con dureza el personaje que construye el mediático frente a las cámaras y utilizó términos contundentes para definirlo. "No entiendo por qué cumple ese rol tan misógino y violento, que no es él en su vida real", afirmó entre lágrimas mientras defendía su propia trayectoria artística y su deseo de mantenerse alejada de los escándalos.

Asimismo, la joven reconoció que estas diferencias son motivo de charla en la intimidad del hogar, aunque lamentó que sus advertencias no tengan ningún efecto sobre el comportamiento del influencer. "Me mandan a criarlo cuando yo no soy su mamá, me mandan a decirle cosas cuando ustedes no están dentro de estas cuatro paredes. Y yo tengo conversaciones con él, pero no me escucha", confesó, agregando que todo este conflicto terminó empañando un logro profesional que esperaba disfrutar plenamente.

Otro de los ejes más delicados de su relato giró en torno a Venezia, la pequeña hija que ambos tienen en común, y el impacto negativo que estas controversias pueden generar en la niña. La bailarina remarcó que su principal objetivo es resguardar el bienestar de la menor frente a las repercusiones públicas que desatan los dichos de su pareja en el ambiente artístico.

"Ya tengo a mi hija a quien tengo que cuidar de todas las cosas que él está haciendo y que a futuro ojalá Dios no quiera no se tome represalia con ella", expresó con evidente preocupación. De esta manera, subrayó la gravedad de las consecuencias que pueden desencadenar los mensajes agresivos que el mediático difunde de manera habitual a través de sus plataformas digitales.

Por otra parte, la artista repudió la violencia de género en las redes y explicó que su malestar trasciende los cruces específicos con Wanda Nara o con Eugenia Suárez, conocida como la China. "Esto va más allá de Wanda, de la China, de quien sea", aclaró, al tiempo que remarcó que el mediático no logra comprender la dimensión de las agresiones cotidianas que padecen las mujeres.

"No estoy a favor de que bardeen a ninguna mujer. Como varón no entiende toda la violencia que sufrimos las mujeres todos los días", señaló la bailarina, quien además lamentó que su pareja desaproveche su enorme nivel de exposición para comunicar mensajes positivos y constructivos a su audiencia en lugar de generar conflictos constantes.

Para finalizar su extenso descargo, la joven reiteró su pedido para que el público deje de asociarla con los escándalos del mediático y expuso el dolor personal que le provoca observar sus publicaciones. "No reconozco a la persona que es cada vez que abro su Instagram, que encima no lo quiero ni ver", admitió con total sinceridad frente a sus seguidores.

Con el objetivo de poner un punto final a las exigencias de los usuarios que le reclaman una intervención directa sobre la conducta de su novio, la bailarina cerró su mensaje con una frase tajante. "Que a mí no me metan en la misma bolsa, que yo no estoy de acuerdo y que dejen de romperme las pelotas con mandar a criarlo porque yo no soy su puta madre", sentenció.