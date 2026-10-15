Mena, tras la goleada a Chile: "Dimos un paso adelante"

Ezequiel Mena fue uno de los protagonistas de la goleada 4-0 de la Selección Argentina ante Chile, por el cierre de la fase de grupos de los World Skate Games Asunción 2026. El jugador convirtió un golazo en el primer tiempo y, tras el encuentro, habló en exclusiva con GRUPO HUARPE sobre su primera conquista en el Mundial y el próximo desafío ante Italia. "Da confianza y salió un lindo gol", expresó.

"Primero, muy contentos con la victoria del equipo. Creo que dimos un paso adelante ya de lo que habíamos hecho ayer contra Angola. Creo que ayer dimos la cara después del traspié contra Francia y hoy en la parte ofensiva ya empezaron a salir cosas buenas, individualidades, empezamos a encontrar mejores sensaciones", expresó el jugador.

El jugador también se refirió al próximo compromiso ante Italia, un rival al que conocen por los enfrentamientos recientes. Sin embargo, advirtió que el contexto mundialista representa un desafío diferente. "Creo que llegamos de la mejor manera contra Italia, que ya lo conocemos mucho. Nos venimos enfrentando seguido, nos enfrentamos la semana pasada, de hecho, así que ya los conocemos, pero esto es un Mundial, son partidos diferentes", señaló.

En ese sentido, remarcó la importancia de recuperar energías antes del partido decisivo: "Descansar primero y preparar el partido mañana".

El golazo de Mena que amplió la ventaja argentina

Uno de los momentos destacados del encuentro llegó durante el primer tiempo, cuando Argentina ya ganaba 2-0. A falta de cinco minutos para el descanso, Mena presionó en mitad de cancha, recuperó la bocha y avanzó en soledad hacia el arco chileno. Frente a la salida de Carlos Paneque, definió con una exquisita levantada que terminó en el fondo de la red para establecer el 3-0 parcial.

El tanto tuvo un significado especial para el jugador, que todavía no había logrado convertir en sus dos primeras presentaciones mundialistas. "Muy contento, la verdad. Ya venía de los dos primeros partidos, no había podido marcar. Creo que da confianza y salió un lindo gol, así que feliz por el gol", manifestó.

Con esta victoria, Argentina cerró la fase de grupos en el segundo puesto del Grupo B, con seis puntos, y se prepara para enfrentar a Italia este jueves 15 de octubre, desde las 14.30, por un lugar entre los cuatro mejores seleccionados del Mundial.