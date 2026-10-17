Argentina se metió en la final del Mundial Senior masculino de hockey sobre patines tras eliminar a España en una semifinal cargada de tensión. En los World Skate Games Asunción 2026, la Albiceleste igualó 2-2 en el tiempo reglamentario y el alargue y luego se impuso 2-1 en los penales. Ezequiel Mena, autor del 1-0 parcial, valoró la respuesta del equipo y ya empezó a palpitar la definición del domingo ante Francia.

En el marco de la cobertura exclusiva de DIARIO HUARPE, con el enviado especial Maximiliano Maldonado, Mena puso el acento en la fortaleza colectiva que mostró Argentina para superar un cruce que podía resolverse en cualquier detalle.

“La verdad, muy feliz y orgulloso de este grupo. Somos un grupo hermoso, nos merecíamos esto. Estábamos preparados para todos los escenarios y sabíamos que jugábamos contra un gran rival”, declaró.

“Somos una familia”

Para Mena, una de las claves estuvo en la forma en que el plantel respondió cuando el partido exigió algo más que juego. El sanjuanino remarcó que el equipo estaba preparado incluso para una definición desde el punto penal y valoró que todos pudieran sostenerse en un momento de máxima presión.

“El equipo siempre estuvo por encima y creo que todos dimos una gran respuesta hoy”, sostuvo.

Pero su análisis fue más allá de lo estrictamente deportivo. El jugador explicó que el vínculo que construyó el grupo aparece con mayor fuerza justamente en los momentos decisivos.

“Somos una familia y en estos momentos creo que ese plus lo sacamos de ahí”, afirmó.

Mena también habló del corazón que mostró el plantel cuando el desarrollo se volvió adverso. Para él, esa entrega forma parte de la identidad que construyó el grupo y se vuelve determinante cuando ya no alcanza solamente con lo táctico o lo técnico.

Esa idea de unidad, para Mena, ayuda a explicar la reacción de Argentina a lo largo del torneo y la capacidad para mantenerse competitiva cuando los partidos se vuelven cerrados. En la semifinal, ese respaldo interno volvió a aparecer y terminó empujando al equipo hacia una nueva final mundialista.

El apoyo que llegó desde las tribunas

Mena también dedicó parte de sus palabras al público que acompañó a la Selección en Asunción. Tras el festejo de la clasificación, destacó la energía que bajó desde las tribunas y consideró que ese apoyo también fue importante para el plantel.

“A la gente agradecerle, la verdad que estuvo hermoso el festejo y el apoyo que nos han dado”, expresó.

El jugador aprovechó además para invitar a quienes todavía no pudieron acercarse al estadio a acompañar a Argentina en el partido decisivo.

“Los invitamos a los que no han venido hasta ahora. Si se animan a venir a apoyarnos el domingo, contamos con ellos”, agregó.

Francia y una final que se definirá en detalles

El último paso será frente a Francia, un rival que Argentina ya conoce de este mismo Mundial. Mena evitó quedarse con antecedentes y remarcó el crecimiento que viene mostrando el seleccionado europeo durante los últimos años.

“Otra vez contra Francia. Es un rival que viene creciendo en estos años y tiene una generación increíble”, analizó.

Después de una semifinal de enorme desgaste físico y emocional, la prioridad inmediata será recuperar al plantel. Recién después llegará el trabajo específico para preparar la definición.

“Ahora pensamos en descansar y mañana preparar a full el partido porque va a estar en detalles”, anticipó.

Argentina llega así a la final con un grupo que, según Mena, encontró en la unión una de sus principales fortalezas. La última cita será el domingo y, más allá de lo que pueda presentar Francia, el sanjuanino dejó claro cuál es el punto de partida de la Selección: confianza en el equipo, preparación para cualquier escenario y la convicción de que el título puede definirse en las pequeñas cosas.