Un joven de 21 años murió este lunes 19 de octubre tras protagonizar un violento accidente de tránsito en pleno centro de Mendoza. El conductor intentó evadir un control vehicular, perdió el control de su automóvil y chocó de frente contra un árbol. Su acompañante, de 23 años, sufrió diversas heridas y debió ser hospitalizado. Toda la secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad.

El siniestro ocurrió cerca de las 6 de la mañana, en inmediaciones de las calles San Juan y Don Bosco, en la capital mendocina. La víctima fatal fue identificada como Facundo Gastón Aguirre, quien conducía un Chevrolet Corsa rojo acompañado por Emmanuel Villouta.

Según las imágenes de las cámaras municipales, el vehículo circulaba por la zona cuando un móvil de control de tránsito se colocó a su lado con las sirenas encendidas para solicitarle que se detuviera. Sin embargo, el conductor aceleró e intentó alejarse del operativo.

Ante esta situación, los agentes buscaron adelantarse al automóvil para interceptarlo. El joven realizó una maniobra evasiva, giró hacia calle San Juan y, segundos después, impactó violentamente contra un árbol.

Como consecuencia del choque, Aguirre sufrió heridas mortales y falleció en el lugar. Su acompañante fue asistido por personal de emergencias y trasladado al Hospital Central de Mendoza.

El estado de salud del sobreviviente

Emmanuel Villouta, de 23 años, permanece internado bajo observación médica debido a las lesiones sufridas durante el accidente.

Su padre, Andrés Villouta, explicó que el joven había viajado en motocicleta hasta la vivienda de su amigo, ubicada en Carrodilla. Desde allí, ambos salieron a bordo del Chevrolet Corsa.

Según relató el hombre, su hijo estaba dormido en el asiento del acompañante y llevaba colocado el cinturón de seguridad cuando ocurrió el impacto.

Además, indicó que Emmanuel se encuentra estable, aunque los profesionales médicos todavía deben realizarle estudios para determinar el alcance de las lesiones.

El trágico antecedente familiar del joven herido

El accidente volvió a golpear a la familia Villouta, que ya había atravesado una tragedia vial en Mendoza.

Emmanuel es hermano de Alan Villouta, quien murió a los 21 años en agosto de 2017, luego de ser atropellado por una camioneta Porsche Cayenne mientras cruzaba el Acceso Sur, en Guaymallén, después de salir de trabajar.

El conductor involucrado en aquel episodio, Alejandro Verdenelli, abandonó el lugar sin asistir a la víctima y se presentó ante las autoridades tres días después.

En abril de 2020 recibió una condena de tres años de prisión en suspenso y ocho años de inhabilitación para conducir por homicidio culposo agravado. Sin embargo, la sentencia fue apelada por su defensa.

Finalmente, durante 2026, la Justicia mendocina declaró prescripta la acción penal y dejó sin efecto la condena.

Ahora, casi nueve años después de aquella tragedia, la familia atraviesa otro difícil momento, mientras Emmanuel continúa recuperándose de las heridas que sufrió en el choque.