Mendoza participará por primera vez del Informe País EITI Argentina y lo hará con una novedad: el relevamiento incorporará proyectos mineros que todavía no producen para medir el empleo, los salarios, las inversiones y la contratación de proveedores que generan durante las etapas previas a la explotación.

La provincia se sumará al quinto informe nacional de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), correspondiente a los períodos fiscales 2024 y 2025. El cambio busca ampliar la medición tradicional de la actividad minera, que hasta ahora se concentraba principalmente en indicadores vinculados con producción, exportaciones, regalías e impuestos.

La modificación cobra relevancia para Mendoza porque buena parte de sus nuevos proyectos metalíferos todavía se encuentra en etapas previas a la producción comercial.

Qué medirá el nuevo informe

El relevamiento incorporará proyectos de minería que se encuentren en exploración avanzada, factibilidad y construcción, aunque todavía no registren producción, exportaciones o utilidades gravables.

El objetivo es identificar el movimiento económico que generan las empresas durante ese período. Entre los indicadores aparecen el empleo directo, los salarios, los aportes y contribuciones a la seguridad social y la contratación de bienes y servicios.

La nueva mirada parte de una premisa: el impacto económico de un proyecto minero comienza antes de que salga el primer cargamento de mineral. Durante años de exploración y preparación, las compañías también demandan trabajadores, proveedores, servicios profesionales, transporte, infraestructura y otros insumos.

El análisis fue desarrollado para EITI por M4D y Romano Group, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Mendoza se incorpora al EITI

El quinto Informe País marcará la incorporación de Mendoza al relevamiento subnacional de EITI Argentina. La provincia se sumará a Catamarca, Jujuy, Río Negro, Salta, San Juan y Santa Cruz.

EITI es una iniciativa internacional que busca mejorar la transparencia de las industrias extractivas y facilitar el acceso a información sobre las empresas, los gobiernos, los pagos y los ingresos vinculados con la actividad minera, petrolera y gasífera.

Para Mendoza, el ingreso al relevamiento se produce mientras la provincia avanza con el desarrollo de nuevos proyectos metalíferos y busca ampliar la participación de la minería en su economía.

De 13 a 19 empresas

La ampliación de la metodología también modificará el universo de compañías analizadas. El informe pasará de considerar 13 empresas a 19, como consecuencia de la incorporación de proyectos que todavía atraviesan etapas anteriores a la producción.

El cambio permitirá observar una parte de la actividad que queda fuera de las estadísticas tradicionales. Una compañía puede todavía no generar regalías ni exportaciones y, al mismo tiempo, estar realizando inversiones, contratando personal y comprando bienes y servicios.

Esa diferencia resulta especialmente importante para proyectos de cobre, cuya puesta en producción requiere largos períodos de exploración, estudios técnicos, ingeniería, evaluación ambiental y construcción.

El Quinto Informe País EITI Argentina, correspondiente a 2024 y 2025, buscará incorporar esa dimensión y ofrecer una fotografía más amplia de la actividad extractiva: no solamente cuánto genera una mina cuando produce, sino también qué movimiento económico genera mientras se prepara para hacerlo.