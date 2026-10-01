El Gobierno de Mendoza pidió declarar la emergencia por riesgo hidrometeorológico y climático durante 180 días ante el avance del fenómeno El Niño y la posibilidad de que la provincia atraviese una temporada con lluvias más intensas, tormentas y crecidas.

La iniciativa fue enviada por el gobernador Alfredo Cornejo a la Cámara de Diputados provincial y apunta a acelerar las medidas preventivas durante el ciclo 2026-2027. El proyecto contempla, además, la posibilidad de extender la emergencia por otros 180 días mediante un decreto debidamente fundamentado.

Qué permitiría la emergencia climática

En caso de ser aprobada por la Legislatura, la medida habilitaría al Ejecutivo provincial y a organismos descentralizados a realizar contrataciones de urgencia relacionadas directamente con la emergencia.

El mecanismo estaría destinado exclusivamente a responder de manera rápida ante situaciones extraordinarias y no podría utilizarse para gastos habituales o previsibles de la administración.

También se podrán ejecutar con mayor rapidez obras hidráulicas, drenajes pluviales, tareas de mantenimiento en cauces y canales, intervenciones sobre redes cloacales y caminos, además de ampliar los sistemas provinciales de monitoreo.

El proyecto contempla además la posibilidad de reasignar partidas presupuestarias para financiar las medidas necesarias durante el período de emergencia.

Prevención ante lluvias y tormentas

El Gobierno mendocino busca anticiparse a un escenario marcado por una mayor inestabilidad climática asociada a El Niño, fenómeno que modifica los patrones habituales de lluvias y temperaturas.

La preocupación está centrada principalmente en la posibilidad de tormentas fuertes, precipitaciones intensas, crecidas y aluviones que puedan afectar zonas urbanas y rurales.

Dentro de las prioridades se encuentran la protección de la población, la producción agrícola, los servicios esenciales y la infraestructura vial e hídrica.

Más controles y alertas tempranas

La iniciativa se suma al esquema preventivo que Mendoza viene desarrollando junto a los municipios, Defensa Civil, Hidráulica y el Centro de Operaciones de Emergencia Provincial.

Uno de los objetivos será fortalecer los sistemas de alerta temprana y mejorar el intercambio de información meteorológica para detectar con anticipación posibles eventos extremos.

El Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial quedaría como autoridad de aplicación de la emergencia y deberá coordinar las acciones con los organismos provinciales, municipios y prestadores de servicios.

Además, una vez finalizada la emergencia, el Ejecutivo tendrá que presentar ante la Legislatura un informe con las medidas adoptadas y los recursos utilizados.