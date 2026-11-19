La Segunda Cumbre de Minería Sostenible 2026, que se desarrolla en el Hotel Hilton de Guaymallén con la cobertura de DIARIO HUARPE, dejó de ser un encuentro de diagnóstico para convertirse en el escenario donde Mendoza oficializó su jugada más ambiciosa: dejar de ser solo una provincia con potencial geológico y transformarse en el centro financiero que conecte los proyectos de la región andina con los capitales del mundo.

El gobernador Alfredo Cornejo fue el encargado de abrir el juego con una definición que marca el rumbo para los próximos años. "Queremos que Mendoza se convierta también en un centro financiero de referencia para la región", afirmó ante un auditorio colmado por más de 600 personas, entre gobernadores de la Mesa del Cobre, funcionarios nacionales como el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y representantes de los gigantes globales BHP, Teck Resources y bancos como Citi y UBS Investment Bank.

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, está presente en el evento para hablar de política y para crear clima de negocios.

Puente Andino: la plataforma para conectar capital y proyectos

La herramienta central de esta estrategia es el Puente Andino , una plataforma articulada por Impulsa Mendoza junto a la Bolsa de Valores de Toronto (TSX) y la Bolsa de Comercio de Mendoza, entre otros actores. Su objetivo es claro: estructurar, financiar y conectar proyectos mineros con inversores internacionales, especialmente en etapas tempranas donde el acceso al capital suele ser el principal cuello de botella.

Cornejo fue explícito sobre el rol que debe cumplir esta iniciativa: "El Puente Andino avanzó como plataforma para vincular proyectos de la Argentina y la región con inversores y mercados internacionales". En la misma línea, el director ejecutivo de Impulsa Mendoza, Sebastián Piña, había explicado que la plataforma busca "acercar esos mercados, como la Bolsa de Toronto, a la región y generar las conexiones necesarias para que los proyectos puedan desarrollarse".

Pero la ambición no termina en la conexión. Durante la cumbre se conoció que Impulsa avanza en la creación de un fondo común de inversión cerrado minero, una herramienta que ya recibió propuestas vinculadas a 83 propiedades, actualmente en análisis para seleccionar activos, estructurar proyectos y desarrollar sus planes de negocio. Es, en los hechos, el primer paso para que Mendoza no solo atraiga capital, sino que lo administre.

Los gigantes que validan la apuesta

El discurso de Cornejo no se sostuvo solo en anuncios de intenciones. La jornada dejó dos hechos concretos que funcionan como termómetro del interés que despierta la provincia en la industria global.

El primero es el desembarco de Teck Resources, una de las principales mineras de cobre del mundo, en el proyecto Barroso-Montura, en San Rafael. Se trata de un área de aproximadamente 13.500 hectáreas con alto potencial cuprífero, ubicada estratégicamente cerca de la mina chilena El Teniente, uno de los yacimientos subterráneos de cobre más grandes del planeta. La canadiense llega en un momento de transformación: avanza en un proceso de fusión con Anglo American que, de concretarse, dará origen a una compañía posicionada entre las cinco mayores productoras de cobre del mundo.

El segundo es la firma del contrato de exploración de El Seguro, en Malargüe, por parte de BHP, la mayor minera del mundo. La compañía, a través de su filial Cerro Quebrado, se adjudicó el proyecto en la licitación de Impulsa Mendoza y durante la cumbre oficializó los términos del acuerdo. Pero BHP fue más allá: también extendió su interés hacia San Rafael mediante la adquisición de una serie de cateos mineros, consolidando una presencia que ya había comenzado con una alianza con Kobrea Exploration por una inversión que podría llegar a los US$ 168 millones.

La letra chica para los empresarios

Para el ecosistema empresario, el mensaje de Cornejo tuvo un componente adicional: la promesa de un Estado que no solo acompaña, sino que controla. Durante su alocución, el gobernador destacó la creación de la Policía Ambiental Minera, con la que Mendoza incrementó un 130% las inspecciones respecto de 2025, y anticipó que para 2027 se ampliará la presencia territorial con nuevas delegaciones.

"El desarrollo minero debe fortalecer a nuestros proveedores, generar empleo y ofrecer oportunidades para que más mendocinos puedan construir su futuro en la provincia", sostuvo Cornejo. Y cerró con una frase que resume la apuesta que su gestión pone sobre la mesa: "Bienvenidos a la consolidación de una nueva matriz productiva de la provincia de Mendoza".