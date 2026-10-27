La Dirección de Minería de Mendoza revocó dos permisos de exploración minera en la zona de Malargüe Distrito Minero Occidental, que en conjunto abarcan 5.920 hectáreas, porque la empresa titular no acreditó el inicio de los trabajos dentro de los plazos legales. La medida, adelantada por Diario Los Andes, fue dispuesta mediante las resoluciones 672/26 y 674/26, firmadas por el director de Minería, Jerónimo Shantal.

Los permisos estaban a nombre de Newera Hydrogen SAS, que había recibido los derechos mediante una cesión registrada ante la autoridad minera. Las áreas comprenden una superficie de 5.433 hectáreas, otorgada por un plazo de 650 días, y otra de 487 hectáreas, con una duración autorizada de 150 días.

Los incumplimientos que motivaron la medida

Según publicó Diario Los Andes, los derechos fueron concedidos originalmente a Guillermo Wild Ceruzzi en noviembre de 2024 y luego transferidos a Newera Hydrogen SAS. Ambos proyectos ya contaban con sus respectivas Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), ratificadas por la Legislatura provincial en diciembre de 2025.

Sin embargo, la aprobación ambiental no reemplaza las obligaciones vinculadas con la ejecución de las tareas previstas. Según informó la Dirección de Minería, las actuaciones administrativas determinaron que la empresa no acreditó la instalación de los trabajos de exploración dentro del período establecido.

Tras la revocación, se abre una nueva instancia administrativa para determinar el destino de las superficies. De acuerdo con el artículo 39 del Código de Procedimiento Minero de Mendoza, se notificará a Impulsa Mendoza Sostenible SA, la empresa estatal provincial, que dispondrá de 30 días hábiles para manifestar si tiene interés en destinar las áreas a Investigación Geológica Minera o solicitarlas conforme al régimen legal vigente.

Si la empresa estatal no ejerce esa preferencia, o se cumplen las demás condiciones establecidas por la legislación, la Dirección de Minería avanzará con la publicación de la liberación de las superficies durante dos días en el Boletín Oficial de Mendoza. La liberación permitirá que las áreas vuelvan a estar disponibles de acuerdo con los procedimientos y requisitos del Código de Procedimiento Minero.

El control de los compromisos de inversión

La Dirección de Minería de Mendoza fundamentó la decisión en las obligaciones que deben cumplir los titulares de derechos mineros y en las facultades de fiscalización de la autoridad provincial. Los planes de trabajo y las inversiones comprometidas forman parte de los expedientes, cuyo cumplimiento debe ser objeto de seguimiento.