El Parque Solar Mendoza Sur dio un nuevo paso en San Rafael y, al mismo tiempo, terminó de mostrar la escala con la que Genneia busca desarrollar su próximo gran proyecto fotovoltaico en Mendoza. La iniciativa llegó a audiencia pública con una potencia instalada prevista de 404 MW, por encima de los 345 MW con los que había sido presentada durante etapas anteriores.

El Ministerio de Energía y Ambiente realizó la audiencia correspondiente al proyecto y su infraestructura de vinculación como parte del procedimiento de evaluación ambiental. La instancia permitió poner a consideración el Estudio de Impacto Ambiental, el Dictamen Técnico elaborado por la Fundación Universidad Nacional de Cuyo, los dictámenes sectoriales y las respuestas presentadas por la compañía.

La nueva configuración convierte a Mendoza Sur en el proyecto fotovoltaico de mayor escala previsto hasta el momento en la provincia y, según informó el Gobierno mendocino, también en el de mayor potencia proyectado en Argentina. De concretarse con los parámetros actualmente evaluados, superará los 400 MW y se ubicará por encima de los grandes desarrollos solares que Mendoza puso en marcha durante los últimos años.

De 345 MW a un proyecto de 404 MW

La potencia presentada durante la audiencia marca una ampliación respecto de los antecedentes conocidos del proyecto. Durante 2025, Mendoza Sur figuraba dentro de la cartera energética provincial con una capacidad prevista de 345 MW y una entrada en operación estimada para 2029. Ahora, la documentación sometida al procedimiento ambiental establece una potencia instalada de 404 MW.

El cambio implica sumar 59 MW respecto de aquella configuración y permite dimensionar cómo fue creciendo el desarrollo mientras avanzaban su diseño y las instancias previas a su construcción.

El parque estará localizado en el departamento de San Rafael, aproximadamente 2,5 kilómetros al norte de Villa 25 de Mayo, y ocupará unas 1.130 hectáreas destinadas al complejo fotovoltaico. El diseño contempla la instalación de 919.072 módulos solares bifaciales, junto con 1.492 inversores, 52 centros de transformación y 16.412 trackers o seguidores solares.

Un desarrollo previsto para 2029

La audiencia pública forma parte del recorrido ambiental que deberá completar el proyecto antes de avanzar hacia su construcción. Previamente se elaboró el Dictamen Técnico de la Fundación Universidad Nacional de Cuyo, Genneia respondió las observaciones formuladas durante esa instancia y fueron incorporados los dictámenes sectoriales de los organismos convocados.

Después de la audiencia quedó abierto un período de cinco días hábiles para la presentación de consideraciones por escrito, que serán incorporadas al expediente y evaluadas según su pertinencia.

Genneia prevé desarrollar Mendoza Sur en un plazo aproximado de 24 meses, con su entrada en operación proyectada hacia 2029. La compañía llegará al proyecto después de haber ampliado considerablemente su presencia solar en Mendoza. En junio completó la puesta en operación comercial de los 180 MW del Parque Solar San Rafael y alcanzó 450 MW de capacidad instalada en la provincia, distribuidos entre tres activos. Las inversiones acumuladas informadas por la empresa en territorio mendocino superan los US$430 millones.

Mendoza proyecta superar los 1.000 MW solares

La dimensión del proyecto también modifica la proyección provincial de generación fotovoltaica. Según los datos difundidos durante el proceso ambiental, Mendoza cuenta actualmente con 774,4 MW de capacidad instalada en parques solares en funcionamiento. La eventual incorporación de los 404 MW de Mendoza Sur llevaría esa cifra hasta aproximadamente 1.178,4 MW.

De esta manera, la provincia superaría en 178,4 MW la meta de 1.000 MW solares que había proyectado alcanzar hacia 2030. Mendoza Sur también pasaría a superar en potencia a El Quemado, en Las Heras, que actualmente cuenta con una capacidad de 305 MW.

El crecimiento ocurre mientras Genneia amplía su estrategia de abastecimiento a grandes usuarios mediante el Mercado a Término de Energías Renovables (MATER). La compañía señaló recientemente a la industria y a la minería entre las actividades sobre las que proyecta una mayor demanda de energía renovable en Mendoza, aunque hasta el momento no informó una vinculación específica entre los 404 MW de Mendoza Sur y un proyecto minero determinado