La fiscal coordinadora de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad, Claudia Salica, informó en Radio Sarmiento que los cuatro individuos que participaron en el robo y abuso de una niña de 13 años en Concepción se encuentran detenidos. La investigación avanza hacia la determinación de la participación de cada uno.

La cámara Gesell

Hoy, martes 19 de mayo, al mediodía se realizará una cámara Gesell para recibir el testimonio de la menor. La fiscal Salica explicó: "Nosotros pedimos la prórroga de 72 horas de la detención a los fines de poder llevar a cabo la cámara Gesell. Es vital poder escuchar a la menor en un marco de un testimonio especial, que debe ser seguido por las partes en un recinto donde no participamos personalmente, sino a través de la psicóloga que interviene".

La funcionaria agregó: "De ahí en más poder determinar cuáles fueron las circunstancias de esta presunción de ataque sexual hacia ella, y cuáles fueron las características, y sobre todo también poder determinar cuál de las cuatro personas que hoy están detenidas ha sido el autor de estos hechos".

La jueza de menores Julia Camus estará presente durante la diligencia. También participarán un defensor por los imputados menores, dos asesores de menores —uno por los acusados y otro por la víctima— y la psicóloga encargada de entrevistar a la niña.

La dinámica del hecho

Sobre las circunstancias del ataque, la fiscal indicó: "Entiendo que en una de las habitaciones sola, por eso no hay un testigo presencial que pudiera evitar más de alguna manera la cámara Gesell, sino un testigo de oídas nada más de acuerdo con lo que la niña le ha contado a su madre".

De acuerdo con el relato de la denunciante, dos de los detenidos habrían abusado de la menor. La fiscal precisó: "En principio entendemos que habrían sido dos, pero esto es a partir del relato de la mamá, de la denunciante. Hoy al mediodía veremos cuál es el relato de la menor".

Respecto de los elementos utilizados para la intimidación, Salica dijo: "En principio habría la utilización de alguna arma blanca, pero también es una cuestión que específicamente la habrían utilizado con ella, entonces también hay que determinar si esto fue así o no".

El trabajo con las cámaras de seguridad

La identificación de los sospechosos se logró mediante el análisis de cámaras de seguridad. La fiscal explicó: "En el análisis de las cámaras son tantas las que había afortunadamente en las inmediaciones de la zona, porque es una zona casi comercial. Sin perjuicio de que ellos rompen las cámaras de la vivienda cuando ingresan y allí la imagen de ellos se pierde en la vivienda, sí podemos hacer una mini reconstrucción respecto a los momentos previos y los momentos posteriores".

Salica detalló: "En los momentos previos se ve a cuatro personas merodeando por el lugar, que de alguna manera se condicen con lo que es las prendas de vestir que después secuestramos. Y había otra cámara, que eso nos ha demorado el análisis porque no era una imagen limpia, se ha tenido que hacer todo un proceso de poder descriptar esa imagen y podemos dar con estas cuatro personas que también salen de la vivienda".

Los detenidos

Los cuatro individuos fueron capturados tras allanamientos simultáneos. La fiscal relató: "Después de la audiencia de control de detención, terminando la audiencia, le solicité verbalmente al juez que interviene, que es el doctor Pablo León, la posibilidad de hacer otros allanamientos de manera simultánea. Inmediatamente nos dirigimos con el personal de la brigada central, brigada norte y brigada sur. Afortunadamente, gracias al rápido accionar de la policía, hemos podido dar con dos personas más".

Sobre los aprehendidos, indicó: "Uno es mayor de apellido Norváez, hay otro menor que está siendo investigado por la doctora Julia Camos y que está a disposición de ella. Entonces ya tendríamos las cuatro personas".

Un encubridor

La fiscal aclaró que un quinto hombre quedó implicado pero con otro rol: "Si nosotros contamos la cantidad de salidos, vamos a ver que hay cuatro, pero uno de ellos, que es Tello Juan Pablo, no está involucrado como autor del hecho, sino como un posible encubridor. Cuando hicimos los primeros allanamientos tenía en su poder algunos efectos personales que le correspondían a la denuncia".

El antecedente de uno de los detenidos

Uno de los detenidos, identificado como Agustín Vila, registra un antecedente. La fiscal informó: "El hecho sucedió en enero, en Ciudadania. Allí Vila también ingresa con dos menores de edad. Ingresa a un domicilio. En principio se trataba de un robo, pero después la señora de esa vivienda sufre también una agresión sexual por parte de ellos".

Respecto a aquella investigación, explicó: "Respecto a esas causas se dividieron. El robo llegó a un juicio abreviado y por parte del abuso, de la agresión sexual quedó en una etapa de investigación, teniendo en cuenta que estos delitos tienen una revelación tardía, necesitan de otro proceso de intervención. Hasta el día de hoy no hemos podido avanzar por una cuestión de que hay que esperar que la víctima esté en condiciones de poder dar su testimonio".

La víctima realizó un reconocimiento fotográfico el sábado en la Central de Policía. La fiscal señaló: "Ella puede reconocer a uno de los mayores. Está reconocido, lo que no sé es si ese reconocimiento apunta hacia la agresión sexual o hacia el robo. Eso voy a saber ahora en la cámara Gesell".

La calificación legal

La causa fue caratulada provisoriamente. Salica detalló: "Robo agravado por ser en poblado y en banda, también agravado por ser con efracción, y abuso sexual en concurso legal, también en principio agravado por la utilización de armas. La pena mayor es la que se establece por el abuso sexual, que en caso de confirmarse los agravantes tiene una pena de ocho años de mínima, de 8 a 20".

Consultada sobre si la agresión sexual fue con acceso carnal, la fiscal respondió: "En principio sí".

La familia de la víctima cuenta con custodia policial en el domicilio. La fiscal afirmó: "Se dispuso a partir del mismo sábado una custodia en el domicilio, y se ha prorrogado hasta el día jueves, a pedido de la familia también, para poder terminar con la audiencia de formalización".

El estado de la causa

Salica consideró que el caso está resuelto en cuanto a la identificación de los participantes: "Sí, entiendo que sí, falta determinar cuál es el rol que le cabe a cada uno de ellos, pero de acuerdo a las imágenes de las cámaras de seguridad, el análisis que hemos hecho de quiénes se van a ingresar y cómo se van a ingresar, porque el dato es que al salir van llevando una de las mochilas sustraídas. Con lo cual sí entiendo que el caso está resuelto. En cuanto a la autoría, hay que ver cuál es la participación que ha tenido cada uno de ellos y en definitiva cuál va a ser la calificación legal que se determine a partir del testimonio de la menor".