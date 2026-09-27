Una adolescente de 15 años fue aprehendida este domingo luego de que, según denunció la encargada de un supermercado mayorista de Rawson, intentó irse del comercio con productos que había ocultado entre sus prendas. El procedimiento ocurrió en el marco de un operativo de prevención y quedó bajo intervención del Segundo Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia.

El hecho se registró durante la mañana del 27 de septiembre en el Supermercado Mayorista Lorenzo, ubicado sobre calle Mendoza, al sur de Boulevard Sarmiento, en jurisdicción de la Comisaría Sexta. El procedimiento quedó asentado en el legajo 61/26 y fue caratulado como hurto en grado de tentativa.

De acuerdo con la información policial, personal de la Unidad Operativa Teresa de Calcuta realizaba recorridas de prevención y seguridad cuando recibió una comisión del CISEM por una presunta aprehensión que se había producido dentro de un comercio.

Al llegar al mayorista, los efectivos entrevistaron a la encargada del establecimiento, de apellido Arnau, de 25 años. La mujer relató que momentos antes había observado el ingreso de una adolescente que vestía una campera marrón clara y que, según su apreciación, se desplazó por el local de manera sospechosa.

La encargada indicó que la joven tomó distintos artículos de las góndolas y luego se dirigió hacia la salida sin pasar por el sector de cajas. Ante la situación, el personal del comercio revisó las imágenes registradas por las cámaras de seguridad y, según informó, observó que la adolescente había colocado varios productos entre sus prendas.

Un empleado del supermercado intervino antes de que pudiera abandonar el establecimiento y dio aviso al 911. Minutos después, los efectivos policiales llegaron al lugar y, con la colaboración de personal femenino, procedieron a la aprehensión de la adolescente de 15 años domiciliada en Rawson.

Durante el procedimiento, los policías secuestraron distintos efectos que habían sido retirados de las góndolas y que, de acuerdo con el informe, la menor todavía llevaba consigo al momento de la aprehensión. Posteriormente, se confeccionó el acta correspondiente para la entrega de los elementos al comercio damnificado.

Por tratarse de una menor de edad, los efectivos establecieron comunicación con el Segundo Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, a cargo de la Dra. Claudia Chirino. Desde ese organismo se impartieron las medidas que debían cumplirse para avanzar con las actuaciones.

Entre ellas se dispusieron la recepción de la denuncia, una inspección ocular en el supermercado, la elaboración de un croquis, un informe técnico, el acta de entrega de los efectos recuperados y la extracción del material audiovisual registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento.

Finalmente, la adolescente fue trasladada al CAD, conforme a las disposiciones impartidas por el juzgado interviniente. La investigación quedó encuadrada como hurto en grado de tentativa y las actuaciones continuaron bajo la órbita de la Justicia Penal de la Niñez y Adolescencia.